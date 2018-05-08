美軍事廠商代表︰美台友好 有利國防產業合作

2018-05-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台美國防產業論壇」將於週四登場，美國廠商代表團昨天入總統府拜會蔡英文總統，其中包括美國陸軍太平洋司令部前司令威爾辛斯基，也以立方公司資深副總裁身分出席。總統在會中表示民進黨政府前所未有地重視國防自主，中科院預算已比從前提高三十一％；台灣國防產業發展協會秘書長朱旭明表示，此次與國際廠商交流，盼創造合作機會，讓台灣國防工業廠商打入全球供應鏈。

「台美國防產業論壇」以民間產業交流為主，十日於高雄舉行，美商代表團昨拜會總統，並參訪趨勢科技；今天則預定參訪中科院及漢翔，明天繼續前往台船及中鋼，緊接著參與論壇活動，十一日即結束行程返美。

國安會秘書長李大維、經濟部次長龔明鑫、國防部副部長張冠群與民進黨立委劉世芳等人陪同總統接見美商代表團。劉世芳轉述，幾位重要的美國軍事工業廠商說，目前美台間的氛圍相當友好，雙方的政策有利於國防產業合作；劉強調，這些廠商來台親自參觀台灣的造艦、造機與資安等重要國防自主產業，希望未來台商與美國產業有更好的溝通和交流。

劉世芳也轉述接見時的情形說，洛馬、雷神與ＢＡＥ等廠商代表輪流說明自身企業代表性計畫與經驗；總統對此產業交流活動則鼓勵有加，強調台灣推動國防自主。

朱旭明會後受訪則說，總統期待美方把握這段時間了解台灣產業能量，不僅使產業間增加互動，也開發雙方合作機會。