《三中案》馬行使緘默權 北檢批不良示範

2018-04-26

〔記者吳政峰、謝君臨、施曉光／台北報導〕前總統馬英九涉入三中賤賣案，昨以被告身分遭台北地檢署傳訊到庭，但馬行使緘默權，走出偵查庭後卻開口砲轟北檢，檢方昨發聲明，反批馬身為法律專業人士，卻不行使法律上正當訴訟防禦權，是「對國民做出不良示範」。

馬英九辦公室發言人徐巧芯回應指出，行使緘默權是法律賦予被告的權利，檢察官昨天訊問前，也告知馬英九可以保持緘默，卻被北檢批評為不良示範，「對於北檢如此曲解法律，馬前總統也是深感遺憾。」

馬辦：北檢曲解法律 馬也感遺憾

北檢昨天表示，承辦檢察官為了釐清案情，事前共預擬六十三個問題及準備廿六項證據，且為了避免馬過於辛勞，還與馬辦協調「分兩次」訊問，未料馬身為國家前元首、國民黨前主席及法律專業人士，地位崇隆，卻在庭訊時全程緘默，令人驚愕。

北檢並批評，馬英九不行使法律上正當訴訟防禦權，庭後還反過來以「從不畏戰」曲解檢察官發動毀滅人格戰爭，顯對國民做出不良示範。此外，北檢針對本案已十度發新聞稿澄清絕無洩漏案情，最高檢與高檢署也認為本案應由北檢偵辦，馬明知此事卻仍混淆事實、誤導民眾，也令人遺憾。

徐巧芯則回應說，北檢稱事先徵得馬英九「同意」，在本週分兩次進行訊問，也是「混淆事實、誤導民眾」，因為當北檢來電「通知」將分兩次訊問，請馬辦配合敲定時間，難道馬英九可以拒絕嗎？

對此，律師黃帝穎認為，馬英九的庭後聲明只有政治喊話，沒有法律價值，依「刑事訴訟法」及「審核移轉管轄案件應行注意事項」，要求移轉管轄在法律上根本站不住腳，只是以政治操作來干預司法偵查，企圖在三中案卸責；如按馬的邏輯操作，以後只要媒體報導偵查案件，當事人都去告檢察長，然後就移轉管轄，「檢察署可以關門了！」

法界：馬以政治操作干預司法

曾任檢察官的律師朱俊銘也指出，行使緘默權雖是被告權利，但若未就事實說明，檢察官無從釐清案情，反而對被告不利，畢竟「刑事訴訟法」規定檢察官應注意對被告有利及不利之情形，馬若認為自己禁得起檢驗，說清楚案情才是正途。

至於北檢分兩次傳喚馬，朱俊銘認為，檢方考量到證人時間、疲勞訊問、避免串證等因素後，確實可依職權分次訊問，只要時間合理，就不會有「惡整」當事人的疑慮，外界無須過度揣測。