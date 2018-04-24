退警陳抗脫序 衝監院、毆記者

2018-04-24

〔記者王冠仁／台北報導〕不滿年金改革版本不如軍人，由退休警察人員協會總會等團體舉行的兩天一夜「警消不服從」抗議活動昨登場，群眾出現多次脫序行為，包含群眾毆打電視台攝影記者、無故攀爬進監察院揚言衝撞、遊行偏離申請路線等。警方將根據蒐證畫面究責，並漏夜在群眾夜宿地點周邊戒備。

爬上監院二樓平台 將國旗「降半旗」

警方表示，昨中午過後，抗議群眾陸續在立法院周邊集結，當抗議活動正式開始後，參與抗議的數百名花蓮退休警察協會人員忽然翻越監察院外牆，進入院區叫囂，不斷大喊「蔡英文下台」，同時持續按鳴汽笛喇叭，企圖以「噪音攻勢」突破警方防線。

下午三點多，一名花蓮退休警察協會人員趁監察院不備，從一樓大門闖入，再溜上監院二樓平台，將該處的國旗杆「降半旗」，維安警方立即將他帶走保護管束。不料現場群眾群情激憤，要求警察放人，否則將闖入監院「輸贏」，警方為避免衝突擴大，登記其基本資料後先放人。

在此同時，有四名電視台記者在監察院外採訪抗議群眾衝進院區過程，遭群眾推擠，記者要求民眾不要推，不料有數名抗議者失控，對著記者推擠叫罵、出拳揍肚，一名記者還鼻樑挫傷濺血。四人送醫幸無大礙，事後三名記者表示要提告。

昨天下午四時許，抗議隊伍偏離原本申請的路線前往凱道，在凱道上撒冥紙、朝拒馬丟擲紅漆，過程中不少警察、媒體記者，連抗議成員都被紅漆波及。經警方舉牌警告後，群眾才轉回立院周邊繼續抗議。

一名基層員警說，主辦單位似乎無法掌控抗議者，像花蓮退休警察協會人員去監察院抗議，主辦單位在指揮車上要眾人前往凱道，喊了半天群眾卻不為所動。此外，很多次主辦單位在指揮車上講話時，底下人員卻亂按汽笛喇叭，指令根本無法傳達。

根據台北市警局統計，抗議活動人數最高一度達到六千人，為防範脫序，北市十四個分局的警力都投入維安勤務。警方指出，昨天共有四名電視台記者、兩名員警受傷，警方已根據蒐證畫面，針對林姓男子侵入監察院降國旗揮舞、群眾在凱道前撒冥紙與潑紅漆等脫序行為，追究違反社會秩序維護法、集會遊行法、廢棄物清理法等罪責。