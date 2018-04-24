搶在資產被凍結前大放送 婦聯會資遣 統統加發12個月薪水

2018-04-24

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕婦聯會優退方案全台最優渥，新進員工可爽領近百萬元資遣費！婦聯會今年一月趁三八五億元財產未被黨產會凍結前，先將婦聯會全部員工資遣或強制退休，無論年資長短一律加發十二個月薪水資遣費，再將原班人馬全部回聘，副秘書長汲宇荷光資遣費便高達一四四萬餘元，至今仍坐領十二萬元高薪。記者昨多次致電婦聯會主委雷倩，但未能取得其回應。

再原班人馬原職原薪回聘

據黨產會統計，婦聯會每個月含薪資及基本開銷合計約二百四十萬元，今年二月一日被認定為國民黨的附隨組織後，婦聯會有向黨產會申請動支款項，要支付三、四月員工薪水，及二至四月的水電及辦公事務費用，共六百七十餘萬元。

黨產會在核准上季開銷時，發現早在認定附隨組織當天，婦聯會就先領走二月的人事薪水。更誇張的是，婦聯會提出齊頭式平等的優退方案，一律加發十二個月薪水的資遣費，實際卻未裁員，廿幾位員工全部原職原薪資結構留任。

黨產會委員： 薪資結構非常離譜

「婦聯會薪資結構非常離譜！」黨產會委員指出，副秘書長汲宇荷一個月薪水十二萬元、秘書室主任王萍七萬多元，新進的會計室主任陳菡英年資不到一年，所領月薪與婦聯會二十年老員工一樣，更可領十二個月資遣費，加上優退共領了逼近百萬元。

黨產會委員更質疑，全台灣沒有一家公司的舊制勞退金超額提撥，婦聯會的舊制勞退金居然超額提撥，今年一月卅一日全部員工資遣，舊制勞退金全部支領完畢後，還有上千萬元結餘，「真的對員工太好，保障不會領不到錢。」

黨產會委員指出，婦聯會薪資比照政府機關以等俸計算方式發放，福利比公務人員優渥，婦聯會有需要那麼多員工嗎？靠關係的員工留下來只是消耗婦聯會資產，「婦聯會不是養老院」，接下來婦聯會將申請動支五至七月人事薪資費用，婦聯會應有所調整。