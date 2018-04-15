戰車新通話器太貴？ 軍方：性能優化

2018-04-15

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃採購一六一一套新式戰甲砲車車內通話器，預計今年起至一○九年的三年內花費八億三千餘萬元採購，平均單套價格為五十一萬餘元。但軍方才在一○四年完成第一階段的車內通話器採購，每套平均單價僅有三十五萬餘元，新機採購遭質疑單價過高，恐有浪費公帑之嫌。

3年前單價35萬 今要51萬遭質疑

軍方官員解釋，第二階段的車內通話器採購案，除性能較第一階段採購的產品大幅優化外，也要求將第一階段採購的車內通話器進行同步性能提升，經費有額外增加，因此單套會比第一階段產品的單價要高。

軍方各型戰車、甲車及砲車內部裝有車內通話器，但過去因舊系統使用近四十年未更換，影響整體作戰效能及車內人員安全，曾遭監察院糾正。

軍方則於民國九十七年至一○四年期間，先投入五億七○九二萬一千元，採購一六三○套戰甲砲車車內通話器，平均單價為三十五萬餘元，但相較於陸軍全數需求，還缺裝一二六七套。

相關人士表示，軍方決定進行第二階段的車內通話器採購案，解決陸軍缺裝問題，且一併將海軍陸戰隊及憲兵裝甲車的需求納入，合計第二階段的車內通話器籌購數量為一六一一套，預算經費為八億三千餘萬元，平均單套價格為五十一萬餘元。

相關人士表示，由於兩者單價差距達到十六萬餘元之多，其中是否有單價過高、軍方建案作業草率等問題，都有待釐清。

軍方官員對此表示，第一階段的車內通話器是在九十七年就已建案，考慮十年間的通貨膨脹，以及同步將第一階段的一六三○套也進行性能功能優化改善，經費自然會增加，單套價格也因此有所差距。