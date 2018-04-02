上月27日 我軍9度廣播驅離》闖我防空識別區 共機嗆「執行訓練」

2018-04-02

〔記者蔡宗憲、羅添斌／綜合報導〕有民眾近日在屏東恆春半島上空發現國軍戰機掠空，當地資深軍事迷透露，上月二十七日中共軍機進入我防空識別區，遭我國軍九度廣播驅離，共機竟直嗆：「這裡是中國空軍，正在執行訓練。」行徑相當囂張。

對此，國防部發言人陳中吉強調，國防部對周遭海空域的狀況都能全程掌握、監偵與應處。

恆春資深軍事迷許耿睿說，上月二十七日上午八時許，先有第一批中國空軍侵入我國「防空識別區」，我國空軍立刻廣播要對方注意，警告「已進入我中華民國防空識別區」，要求對方轉向飛離，但未獲對方回應。

緊接著約莫四小時內，至少有三批中國戰機經過恆春西南方空域，我國空軍單位持續進行九次廣播，陸續有民眾聽到戰機掠空的巨大聲響，其中第四次廣播時，軍方分別針對高度一萬三千公尺及八千三百公尺的中共軍機警告。

許耿睿表示，第四次廣播時，中國空軍突然打破沉默，回嗆我國空軍：「這裡是中國空軍，正在執行訓練。」仍舊繼續在我國「防空識別區」周邊飛航，囂張行徑讓人氣憤。

二十七日的共機侵入「防空識別區」訓練雖是第一次曝光，但我國軍方應早有準備；根據日前國防部發布的訊息，二十四日及二十五日，中國解放軍派軍機分別從台灣南北兩端空域，編隊飛行到西太平洋演訓，近日也派出Su-35及轟六等多型多架次軍機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航；國軍都有派遣軍機和軍艦嚴密監控偵測、應變處理，確保空域與海疆安全。