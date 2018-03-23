2018-03-23

記者鄒景雯／特稿

就算不要唱高調，用最起碼的標準來衡量，從政，當然會想著下一次選舉，若有機會能做點事，相信正常的情況下也應該不會拒絕。在選舉與做事之間，聰明的政治人物會尋找降低衝突的最適路徑，總是在做二擇一掙扎的，肯定是差勁的政客。

台灣是個島國，以外銷為導向，要反邊陲、反孤立，當然是達成愈多的自由貿易協定ＦＴＡ愈好。就拿ＣＰＴＰＰ來說，任何政黨執政，都會說要爭取加入。而凡是要參與這類自由貿易的組織，基本目的只有一個，就是希望與區域各國彼此間消除貿易壁壘，允許台灣的貨品與服務在相關國家自由流通，同樣的，我們也必須同意這些國家的貨品與服務能夠順暢進入台灣，達成互惠多贏。

既然追求ＣＰＴＰＰ的目標這麼明確，那麼全國就要一致進行合理開放市場的準備，不能以不公平的理由設置障礙，否則即無法換得有關國家的相對開放。在這麼簡單的前提下，看待福島周邊的四個縣市：櫪木、茨城、千葉、群馬，其食品應否解禁的討論，就是一個科學問題，也是一個法律問題，該開放就開放，該禁止就禁止，何來籌碼不籌碼的懷疑或歧視？

再比較全世界的情況，只有台灣與中國兩個國家，是採取不論產品項目全縣禁止，台灣禁了福島與前述四縣市，中國禁了十個都縣。其他各國都是針對部分產品，例如美國是日本禁賣的，美國就不賣；南韓則禁了八縣的水產品，但仍在ＷＴＯ敗訴，正在上訴中。因此，日本食品當然是自由貿易無法迴避的議題。

從這些角度看立法院外交委員會昨天通過臨時提案，要求外交部不應以開放日本核災區食品，「交換」日本支持我國加入ＣＰＴＰＰ，外交部也宣稱不會被「綁架」，這種互動過程，已不只是民粹，而是惡鬥與無能，如此的表現，其實大家不妨打開天窗說亮話，台灣根本就沒打算真要參加ＣＰＴＰＰ，扯什麼二輪談判，少在那邊浪費口水了。

外交部的應付心態，很可能是因為今年底要選舉，政府不想在日本食品問題上糾纏，怕增加選票變數，換言之，是選舉第一，做事其次。其實，說句不中聽的忠言，把所有需要化解歧見的事情全都擱下，對選局所能創造的效益，可謂杯水車薪，遠遠不及提名人選適切與否之一二；執政黨真在意選舉，不如在特定選區排除困難，好好把強棒推出參選，才是尊重選民、一決勝負的正辦。既會選舉，又會做事，不是魚與熊掌，有這麼二元對立嗎？