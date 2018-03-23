我船遭驅離 謝長廷：日拿出捕魚照為證

2018-03-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣漁船本月初違規遭日本水砲驅趕，駐日代表謝長廷昨在立法院答詢表示，我方向日本抗議後，日本出示照片證明我方在該海域作業，「總不能說是魚自己跑上來」，便沒有繼續抗議；爭議海域中雙方互相抗議、互不接受，但都希望趕快在協議架構內解決問題。

「東半球廿八號」本月初連續兩天在台日重疊海域遭日本水產廳取締，並發射水砲驅趕；謝長廷昨列席立院外交國防委員會報告此案。

謝長廷說，我方抗議時，日本則出示照片證明我方在該海域作業，「有兩個人、兩條魚」，基於相信日方做事嚴謹，便沒有繼續抗議。謝長廷說，不僅我方抗議、日本不接受，日本對於我方漁船進入日本主張的「專屬經濟海域」內「違法作業」，也對我抗議，我方同樣向日本表示不接受。

謝長廷說明，台日在漁權談判時各自有國內壓力，「日本也被沖繩漁民抗議」，而在爭議海域方面，雙方各有主張、互不接受，但雙方都有意願在協議架構內解決問題；若有共識的領域越大，漁民保障就更多，呼籲「冷靜溝通」，相信有機會解決。

國民黨立委李彥秀問，台日經過實質溝通後，未來漁船作業能夠不受日方干擾嗎？可以要求日方不要越界嗎？謝長廷回應說，理論上我方當然也可以抓日船或噴水，「但他們從來沒有越界（雙方協議領域界線）」。

謝長廷表示，日本會和他們的漁民溝通，漁民通常在協調海域內作業，但我國漁民「比較活潑、四海為家、神出鬼沒」，他建議漁民出海前「要通報、打個招呼」。