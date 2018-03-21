CNN：習挾終身在位 想取得對台控制權

2018-03-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家主席習近平十七日甫在中國全國人大就職連任並透過修憲解除任期限制，他二十日閉幕演說時，便直接警告台灣「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰。」美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，儘管中國恫嚇台灣不是新鮮事，但在習近平有望終身在位的情況下，中國已能針對台灣執行長達數十年的統一戰略，力圖重新取得對台灣的控制權。

報導引述香港中文大學中國研究中心學者林和立說法：「台灣很重要，習近平此生就想統一台灣。若是他能透過解放台灣實現國家統一，習近平將能名留青史。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）亞洲事務資深顧問葛萊儀指出，習近平關心自己的歷史定位，他的任期愈長，野心就愈大，而台灣正是那座最大的獎項，「習近平若再掌權一屆、甚至是到第四屆，我認為他的壓力會愈來愈大，必須取得更多成就」。

香港嶺南大學政治學教授張泊匯認為，台灣議題或許是習近平修憲解除任期限制的動機之一，但並非首要推動項目，「習近平的當務之急是國內政治，其次是中國與美國的關係、朝鮮半島議題、以及如何提升中國在全球的領導地位……他現在尋求阻撓台灣獨立，但隨著中美權力消長，二十年後，如果中國在二○四○年之前能達到與美國相抗衡的軍事能力，中國將能以極少的代價輕取台灣」。

葛萊儀表示，中國視台灣議題為中美的角力，「從某方面來說，美國總統川普總是出人意料之外，這讓中國政府很緊張……北京擔心台灣傾向獨立」。川普十六日簽署「台灣旅行法」鼓勵美台官員互訪，中國國防部十八日便嚴正要求美國停止執行相關條款，終止對台軍售與官方接觸。