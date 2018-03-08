首度引促轉條例 黨產會最快今天告辜家

2018-03-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕辜家去年五月從婦聯會搬走一百七十箱資料，黨產會前天約談辜家員工證實資料已被分批碎掉。黨產會最快今天、最慢明天將對辜家提告，除涉侵佔、毀損罪嫌外，黨產會也擬引用促轉條例第十九條、違反檔案保全的條文告發辜家。這是「促轉條例」去年底公布實施後首度被援用，婦聯會前主委辜嚴倬雲等人恐成為被處分的首例。

根據「促進轉型正義條例」第十九條規定，「明知為由政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。」黨產會官員說，已陸續約談相關人士，近日加緊把約談內容與移送內容作整理，就可赴北檢提告。

對於婦聯會後續處理，官員表示，婦聯會已被認定為國民黨附隨組織，接下來還要處理財產收歸國有部分，由於婦聯會的勞軍捐與資產流向還要進一步清查，黨產會其實從來沒有排斥再透過談判的方式來處理，因此與婦聯會簽署行政契約的可能性也存在。

官員強調，黨產會如果與婦聯會簽行政契約，開出的條件就不會像當初的三方契約一樣，條件只會越來越緊縮。雖然是簽行政契約，但也可能把婦聯會全部資產收歸國有，各種可能的情形很多元。

官員說，最快下月先針對婦聯會旗下婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及華夏婦女文教基金會等基金會是否為國民黨附隨組織進行聽證。除四大基金會外，同為婦聯會創辦的振興醫院、華興中小學、宋美齡兒童血癌中心等，也不排除召開聽證會，認定是否為國民黨附隨組織。