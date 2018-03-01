阻救護車進立院 今傳喚反年改人士

2018-03-01

〔記者劉慶侯、林惠琴、李欣芳／台北報導〕反年改群眾前天突襲立法院，發生退役上校繆德生攀牆墜地重傷事件，警方昨根據案發時蒐證監視畫面認為「全民拔菜總部發起人」盧朝財，涉嫌教唆宣傳車阻擋不讓救護車進入，以致延遲救援繆德生，警方將在今傳喚對方到案說明，並依法究辦。

救援繆德生受延遲

警方表示，「抗議軍人年金改革團體」、「全民拔菜總部」等抗議團體是在二十七日清晨五時三十分，涉嫌違法侵入立法院院區，隨後並發生繆男因攀爬院內建築物外牆，不慎墜落受傷憾事，但警方卻遭外界質疑有延誤送醫情事。

北市中正第一分局過濾蒐證畫面，指出警方現場指揮官在得知有意外事件發生後，立即在六時五十八分，要求阻擋立院青島東路門前的藍色自小貨車使用人盧朝財立即移動位置，以免影響救護車進入，但盧男仍站立車上指揮，不讓宣傳車移動。

三分鐘後，救護車鳴笛抵達青島東路崗門口，盧朝財及宣傳車，經現場指揮官再次勸導、告誡，仍拒不移動車輛，以致救護車遲滯約兩分鐘後，在七時三分不得已改道由鎮江街側門進入，對繆男實施急救後，警方隨即清出通道，跑步護送繆男登救護車送醫。

警方根據蒐證影像顯示，第一時間最主要妨礙救護車進入者，是站在宣傳車上指揮的盧朝財，有涉嫌阻擋救護之故意，警方已報請北檢指揮偵辦，今將發出通知書請盧某到案說明，並依強制罪嫌偵辦，另再依違反道路交通管理處罰條例「聞救護車不立即避讓」，處三千六百元罰款並吊銷駕駛執照。

此外，外傳繆德生家屬決定不開刀，反年改團體「八百壯士捍衛權益」副指揮官吳斯懷澄清，要外界別太相信網路謠言，希望能夠一起為繆祈福。

總統府年金改革委員會副召集人林萬億昨得知，繆德生的女兒繆琬瑜是他在台大教書時期的學生，對繆德生參與反年改抗議卻摔成重傷，他感到相當遺憾。