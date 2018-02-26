回首228》用猴子換一命 游祥耀父逃一劫

2018-02-26

記者林欣漢／專訪

「一隻猴子救了我父親！」基隆市議員游祥耀感慨說，二二八時期，國民黨的軍警、特務濫抓、濫殺，可以強扣罪名殺人，竟然也可以為了一隻猴子而放人，生命的價值及公理是非毫無標準，全是「他們說了算」！

游嘆生命價值毫無標準

今年是二二八事件七十一週年，擔任基隆二二八關懷協會理事長的游祥耀回憶說，父親游禎璋當年到日本的大學就讀法政科系，因家人過世而返台奔喪，適逢二戰爆發，學業中斷而留在台灣；他父親熱中鄉里事務，與二二八受難者、醫師作家周金波一家人是世交，因此也被盯上。

游祥耀表示，二二八發生時，父親在宜蘭、花蓮做生意，向當地原住民用以物易物方式換來一隻猴子，返家時，遇到國民黨軍隊在基隆、八堵「清鄉」，沿途看到很多逃到瑞芳、雙溪郊區避難的民眾，當時火車只能開到八堵站，父親下車後徒步回家，家戶門窗緊閉、路上一片死寂，基隆宛如空城，氣氛肅殺。

突然一輛軍用卡車迎面開來，車上押著七名男子，軍人查問父親做什麼工作、有無證件？游禎璋不敢說日語，深怕也被押上車，正當面臨死亡關頭之際，帶隊的班長看到他肩膀上的小猴子搔首弄姿，覺得可愛逗趣，游禎璋反應很快，立即說「長官喜歡嗎？送給你」，這名班長欣然接受，還提醒他快回家，表示「正在抓流氓，路上很危險。」讓游禎璋驚險逃過一劫，用「猴子換命」才倖免於難。

根據「基隆雨港二二八」一書記載，一九四七年三月十一日，軍用卡車載著士兵到八堵車站胡亂開槍，當場有謝清鳳等七、八人被槍殺，八堵站長李丹修等八人被押上車後就一去不返。

游祥耀表示，聽長輩口述，當時有鄰居開設日式澡堂，憲兵帶隊來洗澡，因不熟悉日式澡堂規定，沒有先洗澡就直接入池，林姓澡堂老闆上前勸阻卻惹來殺機，憲兵隊班長不但用方言辱罵，第二天荷槍實彈重回澡堂，將林姓老闆拖到大馬路當場槍決，民眾雖然充滿怨懟，但敢怒不敢言。