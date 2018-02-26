何保林屆退 特勤龍頭 周廣齊接任

2018-02-26

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府日前調整國安團隊首長陣容，負責正副總統維安重任的特勤龍頭也獲核定調整。國安高層官員昨透露，特勤中心專任副指揮官何保林中將三月一日屆退，已核定由憲兵指揮部副指揮官周廣齊接任，並將在本月二十七日新職佈達。

據指出，即將卸任的國防部長馮世寬，日前進行各軍種司令部、指揮部的畢業巡禮，在視導憲兵指揮部時，還特別對周廣齊說「聽說你要升官了」，在場的憲兵官員都會心一笑。

國安局設有特種勤務指揮中心，專責維護正副總統及其家屬、卸任正副總統與特定人士、正副總統候選人的安全事宜，特勤中心指揮官由國安局長彭勝竹兼任，設有兩席副指揮官，一席是由總統侍衛長張捷兼任，另一席為專任副指揮官，為特勤系統實質的龍頭。

專任副指揮官 七月晉任中將

官員強調，由於近年來陳抗情形頻仍，特勤單位承受重大工作壓力，尤其蔡總統去年六月底前往位在北投的政戰學院參與三軍六校聯合畢業典禮活動時，車隊遭反年改人士激烈抗爭，總統座車甚至遭抗議人士拍打，特勤中心及各特勤任務單位事後都為此進行嚴厲檢討。

國安高層官員指出，何保林中將的現役最大年限到今年四月一日屆滿，為了能讓特勤系統將領的人事通暢，新舊傳承順利，何在去年七月及十月就曾分別打報告希望提前退伍，讓新人接掌特勤龍頭，但決策當局惜才，並未同意讓何保林提前退伍，此次則是配合國安團隊改組，同意讓何於三月一日退伍，決策高層並已核定由周廣齊接任。

周廣齊少將曾任憲兵二○二指揮部指揮官等職，對護衛中樞、總統府及總統官邸的安全維護有豐富經驗，特勤中心專任副指揮官為中將編制，周廣齊接任後，將在七月一日晉任為中將。

另據了解，總統府副侍衛長林文豪已在二月一日退伍，繼任人選目前仍未核定，由於副侍衛長一職任務與總統官邸安全警衛任務密不可分，預料近日內就可見分曉。