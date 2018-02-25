吳敦義：張麗善、徐榛蔚須辭不分區

2018-02-25

獲提名參選雲、花縣長 兩人稱將評估辭去立委時間點

〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕國民黨不分區政治組立委張麗善、徐榛蔚已正式獲得中常會通過提名參選雲林縣與花蓮縣長，兩人是否應依二年多前切結的參選承諾，請辭不分區立委，改由名單排序在後的不分區候選人遞補，在黨內形成支持與反對兩股意見角力，黨魁吳敦義昨日首度鬆口做出裁斷，徐、張兩人在適當時間應辭不分區立委。對此，徐、張兩人回應會評估辭去立委的時間點 。

林奕華、童惠珍可望遞補

依照國民黨當年所提不分區立委名單排名順序，張、徐辭去不分區後，將由新北市教育局長林奕華以及海外的中央委員童惠珍遞補不分區立委。

吳志揚沒參選 無須辭立委

至於另外兩位沒有參加縣市長選舉的政治組不分區立委黃昭順、吳志揚，依照吳敦義的態度，只要黨部沒有指定必須出征，就無須辭去立委。

根據吳敦義指出，桃園市黨部與黨中央考量後，認為吳志揚並非唯一最強、必定要出征的人選，因此不產生收回或不收回不分區立委資格的問題，張麗善、徐榛蔚兩人已經代表黨出征，剩下的黃昭順、吳志揚則要看未來發展狀況符不符合當初他們所簽的切結內容。

吳敦義昨日出席私立愛愛院舉辦元宵節慶祝活動時受訪表示，國民黨四位政治組不分區立委當初接受提名時與黨有簽切結書，如果他們是黨認為最適合、最有能力代表國民黨參選縣市長的人，就沒有拒絕的機會，一旦拒絕，就要被收回不分區資格，如果獲得提名，在適當時間也要辭不分區立委。

「不能等到選完才放棄資格」

他還說，國民黨立委席次很少，原本三十五席，現有一席立委停權，只剩三十四席，所以參選縣市長的不分區立委身分，不能直到選舉結束後才放棄資格。

獲提名參選雲林縣長的張麗善表示，身為立委，她仍有許多攸關鄉親權益及鄉親交代的事情要盡力完成，在鄉親支持下，她會選擇在最大勝選機會及適當的時機宣布辭去立委，並全力投入雲林縣長選戰。

獲提名參選花蓮縣長的徐榛蔚表示，以吳主席的智慧，想必有其考量，她可以認同；至於請辭立委的時間點，徐表示「相信每個人的時間點不同」，她仍在評估。