陳亭妃 黃偉哲陣營 互控抹黑

2018-02-22

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕民進黨台南市長初選白熱化，參選人黃偉哲、陳亭妃兩陣營在春節期間捉對廝殺，陳陣營昨由五位議員召開記者會，斥對手打烏賊戰術，抹黑、造謠，並具名向黨中央檢舉黃陣營掛名輔選的助理及多位議員，涉及初選抹黑攻訐，違反黨紀，籲黨中央處理。

黃偉哲則說，志工在網路上截取新聞畫面轉傳，就被說抹黑，倘若依此標準，他過去被對手陣營恣意攻擊，對方不知要被開除幾次了！黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，今將召開記者會，「讓外界看清楚誰才是抹黑者。」

這場從農曆年前打到年後的攻防，先是春節前，有週刊爆料黃偉哲的國會辦公室主任遭人控告，以國會助理身分索取三千萬元，涉嫌詐欺及偽造文書。黃聲明，此事無關他本人，他的助理已提告，也呼籲黨內同志勿成為幫凶。

接著，二月十四日小年夜，陳亭妃陣營發布一份陳、黃幾乎打成平手的民調，黃偉哲陣營怒批是誘導式民調，陳陣營則說是採取科學、公正的方法進行，其結果可受公評。

二月十七日年初二，陳陣營指控黃陣營的秘書，透過網路傳出一段未署名的剪輯短片：「黑面執政」、「台南市長不能交給不正派的人」，攻擊陳亭妃和綽號「黑面」的副議長郭信良。陳陣營痛批是斷章取義的誤導，黃陣營則表示，製作短片的是志工，已予以告誡約束，但影片內容是可受社會公評的新聞事件。

隔天年初三，黃陣營續發新聞稿攻擊「黑面執政」；二月十九日年初四，黃陣營的四名議員開記者會指控，郭信良涉及多起弊案，且陳亭妃與郭關係良好，若陳當選，台南市會「黑面執政」。郭則向主席蔡英文喊話，指黃偉哲也曾身陷牛頭牌官司判無罪，同樣無罪，黃陣營卻一再拿他的案子攻擊他，為了初選可以傷害民進黨？

二月廿日年初五，立委林俊憲陪同黃偉哲掃街，砲火猛烈，直指台南應拒絕黑金勢力，勿忘當初「李全教賄選」案是誰勾結李全教、出賣民進黨？

昨天，陳陣營五位議員召開記者會，指二○一四年台南市正副議長選舉，不論黨中央或司法調查都已證明陳亭妃的清白，黃偉哲陣營仍不時含沙射影攻擊同志，盼黨中央立即遏止選舉歪風。

  • 參與民進黨台南市長初選的黃偉哲和同為野百合學運世代的立委鍾佳濱（右）一同發表競選影片。（記者劉婉君攝）

    參與民進黨台南市長初選的黃偉哲和同為野百合學運世代的立委鍾佳濱（右）一同發表競選影片。（記者劉婉君攝）

  • 陳亭妃陣營出示對手陣營的資料，強調這是場黨內同志君子之爭，千萬不要攻擊抹黑，讓支持者失望。（記者蔡文居攝）

    陳亭妃陣營出示對手陣營的資料，強調這是場黨內同志君子之爭，千萬不要攻擊抹黑，讓支持者失望。（記者蔡文居攝）

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