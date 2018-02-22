陳亭妃 黃偉哲陣營 互控抹黑

2018-02-22

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕民進黨台南市長初選白熱化，參選人黃偉哲、陳亭妃兩陣營在春節期間捉對廝殺，陳陣營昨由五位議員召開記者會，斥對手打烏賊戰術，抹黑、造謠，並具名向黨中央檢舉黃陣營掛名輔選的助理及多位議員，涉及初選抹黑攻訐，違反黨紀，籲黨中央處理。

黃偉哲則說，志工在網路上截取新聞畫面轉傳，就被說抹黑，倘若依此標準，他過去被對手陣營恣意攻擊，對方不知要被開除幾次了！黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，今將召開記者會，「讓外界看清楚誰才是抹黑者。」

這場從農曆年前打到年後的攻防，先是春節前，有週刊爆料黃偉哲的國會辦公室主任遭人控告，以國會助理身分索取三千萬元，涉嫌詐欺及偽造文書。黃聲明，此事無關他本人，他的助理已提告，也呼籲黨內同志勿成為幫凶。

接著，二月十四日小年夜，陳亭妃陣營發布一份陳、黃幾乎打成平手的民調，黃偉哲陣營怒批是誘導式民調，陳陣營則說是採取科學、公正的方法進行，其結果可受公評。

二月十七日年初二，陳陣營指控黃陣營的秘書，透過網路傳出一段未署名的剪輯短片：「黑面執政」、「台南市長不能交給不正派的人」，攻擊陳亭妃和綽號「黑面」的副議長郭信良。陳陣營痛批是斷章取義的誤導，黃陣營則表示，製作短片的是志工，已予以告誡約束，但影片內容是可受社會公評的新聞事件。

隔天年初三，黃陣營續發新聞稿攻擊「黑面執政」；二月十九日年初四，黃陣營的四名議員開記者會指控，郭信良涉及多起弊案，且陳亭妃與郭關係良好，若陳當選，台南市會「黑面執政」。郭則向主席蔡英文喊話，指黃偉哲也曾身陷牛頭牌官司判無罪，同樣無罪，黃陣營卻一再拿他的案子攻擊他，為了初選可以傷害民進黨？

二月廿日年初五，立委林俊憲陪同黃偉哲掃街，砲火猛烈，直指台南應拒絕黑金勢力，勿忘當初「李全教賄選」案是誰勾結李全教、出賣民進黨？

昨天，陳陣營五位議員召開記者會，指二○一四年台南市正副議長選舉，不論黨中央或司法調查都已證明陳亭妃的清白，黃偉哲陣營仍不時含沙射影攻擊同志，盼黨中央立即遏止選舉歪風。