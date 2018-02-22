選情分析》批綠捧藍 柯P如意算盤？

2018-02-22

記者郭安家／特稿

國民黨表態參選台北市長人選被譏「失敗者聯盟」，台北市長柯文哲連任之路看似穩定，但因為近兩年來屢次批評蔡政府中央官員、綠營縣市首長及立委，加上「兩岸一家親」言論，惹得綠營基層支持者不滿，即使民進黨最終不提名而「禮讓」柯文哲，柯文哲仍需於台北、上海雙城論壇後彰顯「台灣價值」，否則綠營呈現低投票率、藍營打出高投票率，柯文哲與國民黨一對一競爭仍可能落選。

國民黨氣勢一直無法回升，今年北市藍營選情可謂跟年初氣溫一樣冷颼颼。立委蔣萬安宣布不參選市長，國民黨選將剩前立委、前部長、前陸委會副主委、前行政院發言人、前北市副市長，都是藍綠意識形態對抗下誕生的政治人物，無法突破北市新選票結構帶起藍營士氣。

國民黨無話題人物，柯文哲索性高唱「兩岸一家親」、扮演批評民進黨的角色，透過市政議題槓交通部長、金管會，還酸高雄市長陳菊；有民進黨北市議員評估，北市綠營支持者約有一半曾對柯不滿，另有四分之一不挺柯，將期待投射到勝算更低的立委姚文智、前副總統呂秀蓮身上，獨派小黨更不惜讓柯落選，也要拱台獨意識的攪局者。

但柯文哲卻因此獲得中間偏藍選民好感，並擅用話術，一會兒批民進黨、一會兒與總統蔡英文黏踢踢，企圖在藍綠槓桿遊戲中獲最大利益，無怪被前總幹事姚立明批評「喪失兩岸價值觀，很危險，背棄自己承諾的價值」。年中台北登場的雙城論壇，將是檢視柯文哲「台灣價值」的照妖鏡。

柯文哲陣營推估，今年北市有二二○萬合格選民，其中有七十萬人是四十歲以下、占卅一％，幾乎是不看傳統新聞、用手機瀏覽資訊的年輕人及都會小資，柯化身網紅博支持度，也透過私立幼兒園學費補助等政策綁票；柯幕僚不諱言這些支持度幾乎被柯囊括，但要進連任安全範圍內，還要多拿藍票，否則就得讓藍營只有低投票率。柯文哲近日發言低調不願激化藍綠對決，有跡可循。

對民進黨而言，二○一八提名市長參選人，三強鼎立結果如是國民黨勝選，柯文哲則順勢選二○二○總統大選，導致兩敗俱傷；但如果今年繼續禮讓柯文哲連任，還是免不了柯爭逐二○二四總統大位的可能。

不過，若柯文哲言論持續「討好藍」，將導致綠營低投票率，自身倡導價值、形象品牌與支持者矛盾，最終也將大失選票。