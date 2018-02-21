藍眾將搶選北市長 綠議員酸製造身價

2018-02-21

〔記者黃建豪、蕭婷方、郭安家、林良昇／台北報導〕國民黨表態參選台北市長人選陸續冒出頭，繼前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、台北市議員鍾小平後，前立委孫大千、前陸委會副主委張顯耀也表態，眾參選人動作頻頻，卻被民進黨北市議員酸「一堆立委落選人製造身價」。面對媒體詢問國民黨參選人都不強？台北市長柯文哲表示，不能這樣講人家，但他認為台灣花太多時間選舉，主張把選舉時間壓到最低。

丁守中昨受訪表示，張顯耀、孫大千參加黨內提名是好事，表示大家不滿柯文哲施政，國民黨選出最強的人、勝算更多，也可讓人看出誰準備最久、最有願景，他一點都不會有壓力，還放話「年底投票單上一定有我丁守中名字」。

孫大千預計今晚開直播宣布參選，他昨日凌晨在臉書寫聲明，指台北要Pure（純粹），不要再讓未來市長還沒上任就忙著彙整人脈和分配，不要讓團隊功能縮小至一個市長的個人表演；他主張走出台北，和台灣各縣市共享資源。

張顯耀預計今開參選記者會，他昨受訪時表示，為參選準備了廿多年，也感謝黨內一、兩個人讓他提早卸下公職，實現參選願望；他也在今天將發表的聲明中強調，要「燃起台北市民的憤怒之火」。

由於孫大千、丁守中、張顯耀皆曾擔任立委並落選，民進黨北市議員梁文傑於臉書酸，「一堆立委落選的人要來選台北市長，製造一下身價，下次又回去選立委了。」

柯：台灣花太多時間選舉

媒體詢問國民黨想選市長的似乎都不強？柯文哲昨回應，不能這樣講人家，沒人生出來就很強，是在過程中慢慢訓練、慢慢變強。他並認為，台灣花太多時間選舉，應把選舉時間壓到最低，可做市政的時間會多一點；若每天都要處理選舉的事，對市民不公平。