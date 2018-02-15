議會黨團建議 國民黨台南初選 民調納陳子敬

2018-02-15

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選六搶一，隨民調時間步步進逼，戰火也越來越熱；另一頭，國民黨初選辦法卻遲未定案，台南市議會國民黨團昨進行假投票，建議黨中央將無黨籍參選人、前市警局長陳子敬納入黨內初選民調。

國民黨主席吳敦義上週六指出，初選辦法可能採一階段或二階段，前者是泛藍、正藍人選一起做民調，後者則是黨內先初選，再以此與泛藍友軍整合，不過至今仍未定案。

對於黨中央的牛步，基層都相當緊張，並直喊民進黨已經拚得天昏地暗，國民黨卻連初選資格都搞不定。

國民黨團昨舉行匿名投票，是否將陳子敬納入泛藍與國民黨提名全民調，最後以十二票比二票，多數同意納入；黨團書記長盧崑福表示，將會儘快把結果發文黨中央，希望中央能聆聽地方聲音。

對此，陳子敬感謝議員們的肯定；前政務委員高思博贊同一次性民調，畢竟拖延時程對藍軍相當不利；前台南大學校長黃秀霜則表示尊重。

基層不滿︰拿黨資源卻不揮舞黨旗

儘管檯面上可能的參選人都說得保守，但基層支持者不滿地表示，國民黨是一個一百二十年的泱泱大黨，為何能容許參選人拿黨的資源卻不揮舞黨旗，提出這種想法的黨員相當沒志氣，「就好比民進黨初選後再與泛綠陣營比一次」，十分荒謬。

對於無黨籍的身分屢遭國民黨員詬病，陳子敬表示，他目前仍無入黨的打算。