公投綁大選 在野黨、民團搶攻

2018-02-15

公投法修法後 發起難度下降

〔記者林良昇、彭琬馨／台北報導〕公民投票法去年底修法後，提案門檻、連署門檻皆大幅降低，發起公投的難度大幅下降，今年初至今，已有超過十件公投案發動中，發動者橫跨政黨、民團，議題包羅萬象，而順利成案的公投可望與年底縣市長大選同日舉行，公投綁大選的連鎖效應，引發關注。

立法院院會去年十二月十二日通過公投法部分條文修正案，將公投提案門檻大幅降低為萬分之一（約一千八百餘人）、連署門檻也降為一．五％（約二十八萬人），只要同意票多於不同意票，且超過投票權人總數四分之一，公投即通過。

單獨辦8.57億 綁大選只需1.45億

依據中選會公布的經費估計，公投案若單獨辦理，每次需花費八．五七億元，若與大選合併舉辦，僅需在大選經費上增加約一．四五億元。

我國歷年曾進行過三次公投、合計六案，皆與大選同日舉行，但因「鳥籠公投」高門檻，導致公投難過關；去年底修法後，門檻大幅降低，政黨、民團也陸續發起公投，目標鎖定年底九合一大選，部分政黨更將公投視為提高年底大選勝算的工具。

部分政黨視為提高勝選工具

從今年初至今，在野黨派與民間團體密集發動公投攻勢，提出逾十項公投提案。時代力量、社會民主黨、醫勞盟等政黨、民團聚焦勞基法修正案，想依靠公投翻盤；在馬政府時期被稱為「國師」的律師陳長文，也由前總統馬英九領銜，將發動反妨害司法公投，劍指被藍營視為眼中釘的監委陳師孟。

李登輝民主協會等團體則發動台灣正名公投，希望以台灣之名參與國際賽事；反同婚團體、深藍色彩濃厚的孫文學校等，也都宣布將發起不同主題的各式公投；議題廣泛多元，百家爭鳴。

公投法規定，公投成案後，要在一至六個月內投票，若遇有全國性選舉，將一併舉行。依此推估，只要在五月底後成案，就有機會公投綁選舉。