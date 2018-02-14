民航業者：中方哄抬機票 台生應向北京抗議

2018-02-14

我國籍航空公司票價並未調漲

〔記者鍾麗華、李欣芳、陳宜加／台北報導〕M503航路爭議延燒至兩岸春節加班機，有台生今將到交通部抗議票價飆漲、一票難求，要求國賠；民航業者昨表示，我國籍航空公司票價並未漲價，目前市場上炒作的都是中國籍航空公司，「台生抗議根本是搞錯對象，應向中國抗議，而不是台灣政府！」

東航、廈航春節班機還有空位

民航局昨回應，目前東航、廈航兩家飛航的八個航點春節班機，都還有空位，尚未買到機票的民眾可多加利用，並透過海基會協助。

民航業者透露，中籍航空愈靠近年節漲得愈多；以上海航線為例，中方票價已飆漲達平日的一倍以上，每張喊到超過台幣三萬元，但我方票價則維持在一萬五千元以下。

民航業者表示，我方早已透過空運小兩會多次表達，希望中方能讓春節機票有合理價格，盼中方能採取抑制飆漲的手段，但對岸卻沒有任何回應及具體作為。事實上，飛行兩岸航線的中國籍航空公司多為國有控股，對岸可以管卻不管，是企圖藉此炒作兩岸加班機議題，以抹黑我政府。

他指出，根據我民航局規定，國籍業者的正班機與加班機票價都有上限規定，例如上海航線不得超過一萬五千元，北京航線不得超過一萬七千元；至於紅眼加班機，上海航線為一萬三千八百元以下，北京航線為一萬七千元。不過，中國籍航空公司並未訂出票價漲幅上限，才導致票價亂漲。「中國宣稱要協助台商返鄉，卻放任哄抬機票，根本是說一套、做一套。」

陸委會表示，東方航空及廈門航空取消的八個航點，年前返鄉均仍有機位。另依據海基會與八航點台商協會聯繫結果，服務專線接獲尋求協助情形僅寥寥數件，顯示台商返鄉過年並沒有出現訂不到機票的問題；至於台生在一月中下旬放寒假即陸續返台，極少數春節前夕返台未購機票者，海基會也已協處完成。海基會指出，所謂台生「買不到機票返台」，應屬空穴來風。

行政院發言人徐國勇也強調，「沒有機位」是謠言，很不可取，不但傷害兩岸之間的感情，也讓台商在訂位方面產生誤解。

民航局表示，會持續要求國籍業者嚴格遵守票價上限規範；至於中國籍業者部分，雖未有票價上限規定，但民航局也呼籲中方，應本於多次宣示體恤台商與台生的精神，提醒航空公司勿趁此時哄抬票價。