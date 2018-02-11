美台國防工業會議 美重要官員可望出席

2018-02-11

五月首次在台舉行 十餘家國際大廠參與

〔記者羅添斌／台北報導〕行之有年的「美台國防工業會議」，今年五月將首度移師台灣高雄舉行，參與會議籌備工作的人士透露，至少有十餘家國際知名國防工業廠商代表參與，由於美國當局將取消官員來台層級的限制，美國現職重要官員屆時來台與會的機率相當高。

將一年兩次 台、美輪流舉行

美台國防工業會議自二○○二年開始舉行，至去年為止，每年會議都在美國境內舉行，美方除了各大國防工業廠商推派代表出席，美國國務院、國防部、國防安全合作署及各大軍種都派出官員與會；我方則由國防部副部長層級率團與會，國內國防工業廠商也組團參與。

國防部長馮世寬去年在立法院答詢時曾指出，我方長期爭取這項會議也應在台灣舉行，美方初步同意，並擬讓美台國防工業會議以「一年在台、一年在美」方式，輪流於美、台兩地舉行。

熟知內情的資深人士表示，美方最新的規劃是自今年起，美台國防工業會議將採一年舉行兩次的方式辦理，上半年在台灣舉行，性質以廠商對廠商的技術交流層面為主，雙方官員溝通交流為輔；下半年在美舉行，以台美國防工業政策面進行對話及討論。

聚焦造艦、航太、資安三領域

資深人士指出，我國當前重要的國防工業政策，在「國艦國造、國機國造、資安自主」等重點上，因此，今年五月的美台國防工業會議，重點也將置於造艦、航太與資安等三大領域，希望藉由美台國防工業業界與美台政府官員的討論，突破國防工業發展上的瓶頸，有效強化我國國防安全。

資深人士表示，今年首次在台灣舉行的會議，將由美台商會及我方「台灣國防產業發展協會」共同舉辦，會議地點選在高雄，主要考量是台灣國防產業大多都在大高雄地區，重要的國際會議在高雄舉行，也有平衡南北發展的考量。

他指出，有關會議時間，美方建議四月下旬至五月上旬較為適宜，「台灣國防產業發展協會」則建議在五月的第一週，美方已接受我方建議，雙方並就會議討論項目、流程及各項安排進行細部磋商，若一切討論確定，雙方預定今年三月間對外公布會議相關安排。