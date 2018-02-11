百里侯初選民調 藍改由黨中央執行

2018-02-11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最近先是發生基隆市初選民調烏龍被質疑，後又發生嘉義市議長以不信民調為由退黨參選，黨中央事後檢討並採取補強機制後，第一個執行的台中市提名民調已平順完成，因此決定複製台中模式，收回原由地方黨部辦理的直轄市長、縣市長初選民調工作，統一改由黨中央執行，藉此強化黨內對於全民調機制的信任感。

不過國民黨中央也說，直轄市、縣市議員與鄉、鎮、市長選舉層級的提名民調作業，仍由各地方黨部負責執行。

黨內人士表示，在七日的中常會上就有中常委提議，民調作業應該中央收回統一執行，因此這個決定也是呼應中常委的建議，未來要辦理初選的台北市、新北市、桃園市，以及可能的其他縣市，民調就統一由黨中央負責執行，以確保執行過程更為嚴謹。

黨內人士指出，根據一些也做民進黨初選民調的民調機構人員說法，每次民調公司做完民調，民進黨中央就會要求數據存入光碟直接帶走，隔日公布；國民黨作法則是另一種極端，由於過去大家懷疑民調會被動手腳，因此黨中央長期以來都不介入民調作業，執行完畢拆封公布前也不會拿到數據，公布當天民調公司拿出什麼數字，就照該數字公布，基隆市的烏龍事件才因此發生。

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