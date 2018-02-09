安倍親筆慰問 總統：患難見真情

2018-02-09

「體現台日雙方友情與價值觀」

〔駐日特派員林翠儀、駐美特派員曹郁芬、記者蘇永耀／綜合報導〕台灣花蓮發生強震造成慘重災情，日本首相安倍晉三昨日上午向蔡英文總統發出慰問信函，安倍並親手以毛筆寫下「台灣加油」。蔡總統也在推特以日文推文指出，安倍首相對花蓮地震的慰問，正是所謂患難見真情，體現台日雙方的友情與價值觀。

疑中國施壓 安倍官網標題「蔡英文總統」稱謂消失

不過日本首相官邸官網刊登的慰問信函標題，原本為「安倍內閣總理大臣發給蔡英文總統慰問訊息」，但在一個半小時後，標題變成「安倍內閣總理大臣的慰問訊息」，「蔡英文總統」稱謂憑空消失，被懷疑是受到中國壓力所致。

安倍毛筆寫「台灣加油」 親自配音

安倍在信函中表示，「在此向因台灣東部發生的強烈地震而犧牲的罹難者致上深切的哀悼，並向受災戶致上衷心的慰問之意。」他表示，「日本東北大地震時，受到長年以來的朋友─台灣的各位溫暖的幫助，日本國民直到現在仍記憶鮮明。在重要的友人面臨困難的時刻，日本願協助台灣任何必要的支援。當地正連夜持續搜救，日本政府目前已派遣警察、消防等專業團隊，全力協助搜索及救援工作。」

除了慰問信函外，安倍還親手以毛筆寫下「台灣加油」力挺老朋友，書寫過程拍攝成短片，公布在安倍和首相官邸臉書專頁。短片由安倍自己配音，最後並以中文打上「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在」。

對安倍晉三的慰問函，蔡總統昨下午以日文在推特寫道，安倍首相對花蓮地震的慰問，正是所謂患難見真情；也就是在這樣困難的時刻提供人道援助，正能體現台日雙方的友情與價值觀。對於日方派出七位日本專家帶著生命探測儀器來到台灣，衷心期盼能救出更多受困的受災民眾。

美國務院關切災情 提供必要協助

此外，美國國務院東亞局發言人凱維於華府時間七日，也代表美國政府對地震災情關切與哀悼，指美國在台協會正密切關注，並與台灣當局密切連繫以提供必要協助。

除日本、美國外，也有多個國家先後向台灣震災表達關切，蔡總統昨也透過臉書，對於各國的慰問表達「台灣感謝世界的溫暖」。

至於我方接受日本而婉謝中國等國的援助，總統府發言人黃重諺解釋，台灣並無人員及物資短缺的問題，雖有很多國家表達提供意願，但政府均一併婉謝，唯一接受的日本則有台灣目前沒有的高階探測儀，希望能藉此儘快確認是否還有生還者。