總經費426億 海巡造艦計畫動起來

2018-02-06

〔記者羅添斌／台北報導〕今年度中央政府總預算上週經立法院三讀通過，為縮短國艦國造時程，海巡署立即依據海巡造艦計畫，為四艘四千噸級海巡艦、十二艘六百噸級海巡艦，以及五十二艘三十五噸級巡防艇公開招標，要委由國內優良廠商執行各式海巡艦的「專案管理、監造」任務。

先招標找合適專案管理、監造廠商

行政院去年通過海巡署所提的「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費達四二六億餘元，自今年度起分十個年度辦理，一○七年度編列金額為二十五億六二七○萬五千元，未來年度的經費需求則有四百億四二四一萬八千元。

根據海巡署二月二日公告招標內容指出，配合海巡艦艇國艦國造計畫，要先找到合適的專案管理、監造廠商，接著才會進入實質的海巡艦艇建造案，由國內造船廠來承接。

根據海巡署公告，籌建新式海巡艦艇計畫，項目包括四艘四千噸級海巡艦、十二艘六百噸級海巡艦以及五十二艘三十五噸級巡防艇。

海巡署先前曾證實，四千噸級海巡艦，為達到「平戰轉換」功能，艦體設計將採用海軍四千噸級軍艦的載台設計，海巡版本的四千噸級海巡艦會保留部分軍艦要使用到的作戰空間，一旦國家需要時即可快速安裝作戰系統與裝備，加入作戰行列。此外，海巡四千噸級海巡艦上還規劃有野戰醫院等級的救護能量，可作為海上醫療船使用，發揮我國的國際人道救援精神。

海巡署要建造的六百噸級海巡艦，也將以海軍沱江軍艦的原型艦規格，打造海巡版沱江艦，相關官員說，海巡版沱江艦會保留艦上的武器系統空間，未來在國家情勢需要時，可隨時加裝雄二及雄三反艦飛彈，加入捍衛台海安全的行列。

對於部分人士認為，海巡艦艇執法時難以避免要與違法漁船，或侵入我方海域的他國船艦碰撞，因此雙船體的沱江級艦，船體設計恐無法因應海巡執法使用。但官員說，海巡採用沱江級艦的設計，是看上沱江級艦具有快速部署的優點，海上速度可超過四十節，能在發生突發事件時，快速抵達相關海域。