2018-02-02

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕前副總統呂秀蓮昨舉行青年座談活動時，突然表示有意參選台北市長。她說，四年前就有這個願望，但四年前民進黨全力支持現任台北市長柯文哲，她也尊重，現在民進黨很少人還認為要讓給柯，「所以我當仁不讓」。

呂表示，她在兩個月前就向民進黨主席蔡英文表態，但蔡要權衡各方面，其他縣市正在處理初選，所以自己非常耐心等待，也尊重黨的體制。

呂秀蓮指出，以她的閱歷，如果有機會為台北市服務，她會快速讓台北市變得很精彩。對於同黨立委姚文智早已表態參選台北市長，她也坦言，還沒找過姚溝通，但大家都是民進黨同志，看用什麼最好的方式為台灣服務。

此外，民進黨中央黨部前天吃尾牙，黨主席蔡英文在致詞特別點名姚文智說：「我如果有偏心，一定是偏著你。」姚文智昨與立委許智傑、黃國書在立法院舉行揮毫活動時，笑著提筆寫下「不用偏心」、「只怕變心」、「好好愛我」，遙遙呼應蔡的發言。姚還寫下「呵呵呵」三個字，送給柯文哲。

姚文智揮毫 「好好愛我」

被問到呂秀蓮有意投入台北市長選戰，姚則說「我覺得很好」，民進黨不應在首都怯戰，如果更多優秀的人站出來，當然可以協調個機制；他曾說過，如果民調贏他，他就退選，這不會打折扣。