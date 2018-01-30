總預算案今可望三讀 退休軍公教慰問金維持2.5萬門檻

2018-01-30

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕立法院臨時會昨天二讀通過今年度中央政府總預算案刪減二百四十九．一億元，退休軍公教人員年終慰問金及三節慰問金則維持二．五萬元的發放門檻。預計今天可三讀通過。

今年度中央政府總預算案依朝野協商結論，通案刪減中國地區旅費二十五％、國外旅費五％、委辦費三％、水電費一％、政策宣導費三％、設備及投資九．二％、對國內團體補助三％、對地方政府補助二％，加上其他項目的刪減數四十六．四億元，共刪減二百四十九．一億元。

由於朝野黨團保留待表決的提案數多達三百二十案，民進黨團決定昨天先表決通案、內政、外交及國防、經濟、財政等四委員會的提案，今日接續處理教育及文化、交通、司法及法制、社福及衛環四委員會，今可望完成三讀。

時力黨團要求全數刪減退休人員的年慰金及三節慰問金，不過，民進黨團認為應維持二．五萬元的發放門檻，以落實對弱勢退休人員之照顧，予以否決。

親民黨團要求取消公務員補休應半年內休畢之期限；民進黨團建請公務員的加班補休期限比照專案加班，放寬至一年內休畢。

世、亞盟補助款改主決議

時力黨團另提案要求政府應就兆豐銀遭裁罰案、慶富案提出具體求償計畫。民進黨團則建請行政院依法追究責任，亦應責成相關部會強化內控或採購機制。

因朝野協商已達共識，不再處理通案刪減的項目，時力黨團原提案，全數刪減外交部對世、亞盟的補助款二一五五．九萬元，最後經協調改為主決議，請外交部儘速就補助世、亞盟的合理性進行專案報告。

至於時力黨團不滿因財產來源不明罪入獄服刑的台中高分院前法官胡景彬獲假釋，而對法務部矯正署提出一百三十案，時力立委黃國昌昨表示，既然矯正署已同意本案確有問題，也同意凍結矯正署長及八德外役監典獄長的特別費，願適度撤案。

昨一度傳出時力黨團要求法務部成立專案小組、嚴懲違法失職人員，換取撤至三案，但未獲民進黨團接受。民進黨團總召柯建銘表示，這是無理索求，若時力不願撤案，就留待社會公評。

國民黨團書記長李彥秀說，朝野協商過程中凍結近四百億預算，下會期盼能對相關政策執行有把關功能，政院若在今年度預算執行過程中，沒辦法落實在朝野協商、委員會的要求的話，國民黨還有對預算凍結的手段因應。