2018-01-20

記者鄒景雯／特稿

民航局最近代表政府，針對中國逕行開通M503與W航線，展開反制措施，決定不批准中國東方航空與廈門航空共一七六班春節加班機的申請，這項行動公告後，國內若干輿論以「七傷拳」譏諷之，意味「殺敵一百，自損三千」，這般的論調，真不知何傷之有？

事實上，自這個月四日中國片面啟用上述爭議航路後，台灣民航局就飛安的理由，已經約談過四家中國與香港的業者，要求他們不要再飛這些未經兩岸談判同意的路線；兩週以來，這些業者在北京的指令下，我行我素，以每天二十多架次的頻繁程度，續行這些危險空域。在這種情況下，民航局只拿春節加班機開刀，而且提早一個月示警，給予旅客轉班因應的時間，相對於對岸才宣布就即日實施的無理，這還不夠「謹小慎微」嗎？

不僅如此，民航局在祭出禁令的同時，也做了配套準備，一方面協調台灣的航空公司增班承接旅客，一方面也鼓勵中國沒走爭議航路的航空公司來申請加班機，除了又把對旅客的影響，盡可能加以緩解，更對中國釋出：此舉係局部性、非全面性的善意，如此縮小打擊面的最輕微作為，請問何傷之有？何況，國內航空業者若有能量接手增加的客源，當然是利多才對。

這些打著台商或學者名號的質疑者，說來講去，沒個充分理由，不外就是民航局此舉是拿自己人祭旗，擔心國航反遭中國報復等等，相信國人應當很想問問這些所謂的台企聯幹部，什麼原因要開自己的玩笑，非要用生命去承擔乘坐這種敏感航班的風險？改乘國航返鄉，又損及了什麼或多少「民眾利益」？更該請教這些學者，除了順著中國國台辦的唇舌，好似對口相聲，怎未見有任何學養的展示，從而提出更佳的良策？

當中國決意將M503再向東偏移六浬，並開通三條由西向東飛行的航路，恣意尋釁時，就該計算到台灣的政府現在可不是國民黨當家，不可能再如過去八年噤聲硬吞，如果北京要針對民航局的反制進行「再反制」，任令雙方的敵意螺旋持續上升，民間交流倒退，對於自前年五二○上台以來，就沒得到丁點指望的民進黨來說，兩岸關係反正壞到底，已經再無可失。尤其，今年是台灣的選舉年，中國要來場外觀摩，自任助分的啦啦隊，只能尊重，那就請便。

中國共產黨自認是學習型的政黨，愛講「實事求是」，過去八年錯估馬英九的側翼功能，聯手把國民黨搞到無力回天，也算有份；如果到現在還未從失敗的對台工作中覺醒，則肯定會在國台辦所謂「台獨日益猖獗」一事上，繼續有份。