農運立委：不只是會長職務性質改變

2018-01-14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院將於週二處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，出身農運的民進黨立委蔡培慧昨認為，改革並非只有會長職務性質的改變，例如灌排分離和水利會的「城鄉差距」，未來都可望透過共同基金來解決。

盼解決灌排分離、城鄉差距問題

蔡培慧說，很多人不了解水利會跟台灣的發展歷史，水利會的歷史可回溯至清朝，那時是由地方政府跟農民共同努力而成；日治時代則是「國家制」；到了國民政府時代，每年提供數十億元預算，這些都是公務預算。

蔡培慧舉例，目前坐落在台北市精華區的某家知名百貨公司，就是向水利會租地，這也造成了水利會資產是否落實「農用」的問題，以及水利會之間的「城鄉差距」；都會區的水利會都非常有錢，農村地區的水利會需要建設水利設施，卻沒有足夠資金。

蔡也坦言，大家關注這次修法的政治影響，但「水權使用」其實也是一個問題。例如彰化農田水利會把水賣給六輕，導致農民沒有水可以灌溉，只好抽地下水，這種水權結構性問題，應該要處理。

她也提到，目前灌溉水圳是用「水泥三面光」的方式建構，應要調整為底層砂石，不僅可挹注地下水層，減少地層下陷狀況，也可因應目前全球越來越頻繁的極端氣候考驗。

台灣目前灌排分離的普及度不高，蔡培慧解釋，若無灌排分離，同一條水路上，有人在灌溉、有人在灑農藥，難確保水源的穩定度，這須由統一調度水源的公務機制來處理。她說，未來水利會升格為公務機關，可針對願意先行的農地加速進行；水利基金建置後，就有經費與整體規劃，處理上述的水利會城鄉差距與灌排分離等變革。