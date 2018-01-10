投縣》洪國浩戰林明溱 兩黨魁幕後對決

2018-01-10

記者張協昇／特稿

南投縣百里侯之爭，將由民進黨籍草屯鎮長洪國浩挑戰國民黨籍現任縣長林明溱，儘管洪國浩形象良好、政績卓著，是蔡英文總統欽點翻轉南投不二人選，惟由於林明溱施政滿意度高，加上南投是國民黨主席吳敦義故鄉，雙方都有輸不起的壓力。這場昔日省府時代老同事的縣長寶座爭奪戰，可能升高為兩黨主席的幕後對決。

回顧二○一四年的縣市長選舉，國民黨因受到前縣長李朝卿貪污案影響，士氣不高，但林明溱最後仍以五千六百多票力克民進黨的李文忠，在中台灣成功守住一片藍天，更讓民進黨從二○○五年起，不論是立委、縣長選舉，在南投都吃下敗仗。

因此，二○一八年百里侯之爭，南投縣被民進黨視為指標性選區，除了縣黨部積極深入基層耕耘外，中央也派出南投出身的兩位不分區立委蔡培慧與林靜儀增援，頻頻為南投鄉親爭取各項建設，目標就是翻轉南投。

洪國浩與林明溱曾是省府建設廳的同事，洪國浩擔任草屯鎮長短短三年，就還清一億八千萬元債務，是理財有道的典範基層首長；林明溱則勤走基層、親和力高，尤其他率先揚言不配合一例一休政策，施政滿意度躍升，加上吳敦義在這場家鄉政權保衛戰勢必寸土不讓，對民進黨而言，這一役將是艱困選戰。

不過，兩人也有弱點，林明溱在議會爆粗口，恐影響中間選民對其觀感；而洪國浩未擔任過民意代表，服務範圍有侷限性，如何更深入基層與選民博感情，應是他接下來必須積極努力的方向。