中國開航M503 外交部令外館發聲爭取國際支持

2018-01-08

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕中國上週四片面宣佈啟用M503與W121、W122、W123航路，引發飛安與我空防安全疑慮，我方除向對岸表達不滿與抗議，並已通知國際民航組織（ＩＣＡＯ）與美方。據了解，陸委會雖直接向中國國台辦抗議，但國台辦並未直接回應，ＩＣＡＯ也未表態，目前僅美方關切，反對台海任何一方片面採取行動改變現狀，同時鼓勵兩岸在尊嚴和尊重基礎上進行建設性對話。

總統蔡英文昨偕同行政院賴清德院長，召集國安相關部會首長會議，除向北京呼籲儘速與我恢復協商，蔡也要求外交與民航單位，強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持。外交部昨表示，已通電我全球外館，對外明確說明我方立場，爭取國際社會的了解與支持。

黨政人士表示，雖過去陸委會與國台辦已建立相互對口的聯繫機制，不過在前年五二○後已中斷，陸委會此次仍循此一聯繫機制，向中國表達抗議，要求中方基於飛安停止使用相關航路，但國台辦迄今並未回傳任何訊息。不過，當晚國台辦透過新聞稿回應此事。

陸委會上週聲明強調，如陸方一意孤行，將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。黨政人士說，現在挑釁、破壞現狀都是中國，相信中國圖謀以M503破壞台海現狀已多時，只在選擇適當時機發動。這也顯示雙方累積諸多的誤解誤判，應多溝通、多交流，化解分歧、避免敵意循環。雖然官方交流中斷，但我方仍努力，讓民間交流持續進行。

黨政人士也表示，四條航路開通，攸關台灣的飛安與空防，全國民眾應該不分藍綠、朝野，同仇敵愾、一致對外，並尋求國際社會的支持；如果藍營不願與綠營同聲譴責中國，就可以知道誰在背叛台灣國安與飛安。