馬指盧麗安投共「沒什麼了不起」

2017-12-13

〔記者施曉光／台北報導〕在台灣出生的中共十九大黨代表盧麗安被我國註銷戶籍，前總統馬英九昨以榮譽講座教授身分在東吳大學上課答覆中生提問時表示，此事有再考量的餘地，他並認為盧的情況「其實沒有什麼了不起」，政府不必有過度的處分。陸委會則回應，廢止其台灣戶籍，完全是依法行政，而非過度反應。

馬英九表示，盧麗安加入中國共產黨，那是人民的結社自由；依照兩岸人民關係條例規定，台灣人與大陸人的區別不在國籍，而是戶籍，有些台灣人在美國一樣也有戶籍，是否一定要撤銷戶籍，「確實是有再考量的餘地」。

陸委會反駁︰依法行政 廢盧女戶籍

馬英九還說，盧麗安的情況「其實也沒有什麼了不起」，盧在對岸已經二十年，類似情況的人很多，在兩岸交流密切的情況下，「不必太過度的處分」。有關兩岸統一，只要循序漸進，自然水到渠成；他並呼籲對岸，除了要以和平方式，還應以民主方式進行。

陸委會昨表示，兩岸都採「單一戶籍」制度，並以戶籍做為身分區分標準，且這項規定自九十三年施行迄今，雖歷經不同政黨執政，仍維持一貫性，該會尊重盧麗安對於身分的選擇並在中國設籍，但廢止其台灣戶籍，完全是依法行政，而非過度反應。

陸委會強調，台灣民主、自由社會，人民享有言論及集會結社等各種基本權利，但中共當局長期以零和思維打壓台灣，國人加入中國共產黨，屬於影響國家安全及社會安定的行為，依照九十三年修正施行的兩岸人民關係條例第三十三條，也訂有相關處罰規定。