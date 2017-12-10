中國駐美公使嗆美：美艦抵高雄 共軍就武統台灣

2017-12-10

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕中國駐美公使李克新今天表示，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神，他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時。」

李克新今天在中國駐美大使館舉行中國十九大與美國總統川普訪中之行的說明會，邀請兩百多位中國留美學生、台僑及媒體參加。

啟動反分裂國家法

他說，台灣問題仍是中美關係的挑戰，美國國會日前通過的國防授權法，其中一條是美國軍艦和台灣軍艦要實現互訪，違背了中美建交的基本精神。他到國會山莊跟他們講，「我可能要感謝你們美國朋友」，對方反問這是什麼意思？

李克新告訴在場聽眾：「我說，你不是要派軍艦去台灣，要去高雄嗎？反分裂國家法，我還真沒有時間，沒有機會用，如果你把軍艦派過去就啟動了我這個反分裂國家法。我告訴你，美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時。」他說，美國國會議員助理特別全文記錄下來去報告。

李克新說，他不是開玩笑，美國軍艦訪問上海，得徵得中國同意；要去台灣，中國肯定不同意。如果美國強行要去，「那就啟動我反分裂國家法，那我就要採取行動。」

台灣媒體詢問，台灣公民李明哲在中國被以顛覆國家罪名遭重判，中華文化復興總會副秘書長張鐵志無法入境香港，中共軍機不斷進入台灣航空識別區，讓台灣人感覺在十九大後中國對台政策更緊縮。

李克新答覆說，十九大中的對台政策還是要朝和平統一方向邁進，包括對台灣民眾提供各種機會，心靈的契合，中國展現肌肉性或強硬的一面，跟以前沒有太大變化，只是現在中國的國力不一樣了，決心更大，但是以極端方式以武力實現統一，是最後的手段。

他說，中國要盡最大努力完成和平統一的大業，這些都是個案，不需要過分解讀。

李克新稍早在解讀習近平十九大談話時表示，習有關「一個中國、九二共識」的表述是給兩岸對話敞開了大門；此外，心靈契合的說法是全新的，代表兩岸間不完全是硬性的融合，要讓台灣同胞感覺到「統一會讓你們的小確幸變成大確幸」。他說，和平統一是最大目標，但中國不會放棄武力統一的選項。他並強調，兩岸關係「沒你美國什麼事，不要靠任何國家來調停」。