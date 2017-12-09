慶富案4路線查弊 已有9被告

2017-12-09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢調偵辦慶富「獵雷艦案」，分為詐貸、喬地、聯貸、招標等四案源調查，但仍以詐貸案為主體，列五名被告，喬地分案偵辦，共計有九名被告，但聯貸、招標兩案暫無被告，可望年底前起訴。

詐貸案 接近偵結尾聲

高雄地檢署表示，若四案合併偵結，恐影響起訴期程，就不一定能在年底完成偵結。襄閱主任檢察官葛光輝表示，「獵雷艦案」不管外界多大風風雨雨，檢方偵查態度始終如一，未受到任何外力與政治干擾，詐貸案主體部分，檢調追查慶富金流輪廓已清楚，接近偵結尾聲。

招標過程 未發現軍方違法

檢調指出，詐貸案被告共五人，包括慶富正副董座陳慶男、陳偉志父子、陳妻，以及財顧李明峰、前執行長簡良鑑，大部分坦承犯行、犯罪輪廓清晰；至於喬地案，前海洋局長王端仁及三名官員列為被告。

慶富於一○三年十月打敗台船，外界質疑獵雷艦標案是「抽籤定輸贏」，雄檢查出是台船先抽籤，並非慶富先抽，也傳訊過評審委員，未發現任何對價關係或不法事證，招標過程未發現軍方違法，傳喚將領均為證人身分。

聯貸部分雖藍、綠人士互批，造成政治上的紛擾，但截至目前僅是傳聞與揣測，南部公股行庫放款業務人員，也未查出違法，至於台北總行徵信部分，因管轄問題，雄檢暫不評論。

至於陳慶男父子近年六度進入總統府，與相關人員會談內容，經比對並無出入，陳慶男說在馬總統任內，有四次是受邀出席國宴，至於曾見總統府前副秘書長熊光華那次，因好友黃高明沒去過總統府，自己與曾任國民黨高雄市黨部主委的熊是舊識，才帶好友去總統府參觀順便訪友；至於見黃志芳是討論政府「新南向政策」，檢方未將約談人員列入被告。