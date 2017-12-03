李登輝：啟動憲改 阻擋中國法統政權復辟

2017-12-03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於總統蔡英文呼籲各政黨領袖對憲政改革交換意見，前總統李登輝昨日也表示，「憲改是台灣唯一的出路」，單一政黨無法推動憲改，需要朝野對話合作才有機會達成。他要拜託全國各界人士，摒棄意識形態對立，齊心一致協助、督促政府，把握契機啟動憲改工程，讓老百姓對民主台灣感覺驕傲，阻擋中國法統政權再度復辟。

憲改是台灣唯一出路

李登輝昨天出席台灣教授協會募款餐會時表示，台灣的中華民國，與中華人民共和國，都是個別的「存在」現狀；併吞台灣是對岸中國夢的其中之一，面對越來越明顯的鴨霸、分化行為，現在若不開始著手改革，台灣的民主制度就會被中國改變。

李登輝認為，雖然現在內外環境對台灣不利，但民主制度是台灣最堅強的靠山與武器，憲政改革是最好的方法；透過憲改來徹底終結「一個中國」、「中國法統」的寄生跟約束，以及改變總統有權無責、權力分立制衡的混亂現象，並保障年輕人參與公共政策的討論與制定。

李登輝並說，蔡總統已經提出憲政改革的呼籲，執政黨在國會也是絕對多數，大家就要思考該如何啟動憲改議題，以引起社會各界人士討論，進一步變成壓力、推力，讓立法院朝野各黨認真面對憲改，並一致通過草案，在下一次全國大選時交付人民投票決定。

李登輝也提到，過去推動修憲時，中國政府為了要阻止民主化、自由化進程，在一九九五年及一九九六年，進行大規模軍事飛彈演習，當時他身為國家領導人，依然以堅定的信念繼續推動。

提議分階段落實憲改

對於憲政改革，李登輝也提議可分階段落實，八年為期，一任一階段；第一階段，先通過較無爭議的內容，譬如降低投票年齡、人權與弱勢保障、中央地方政府的組織改造與權責劃分、廢除虛級化的省政府機關等條文，並為第二階段奠定改革的基礎與方向。