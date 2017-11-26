自提北市長人選？民進黨還在觀望

2017-11-26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕明年台北市長選舉民進黨將如何佈局？據了解，表態爭取市長黨內提名的立委姚文智將從十二月十七日開始，舉辦多場市政願景演講會，爭取市民支持。至於民進黨與台北市長柯文哲的關係，黨內人士則說，雖然綠營基層對柯文哲相當反感，也呼籲黨應自提人選，但目前雙方都還在觀望，不會這麼快有定論。

明年五月定案 姚文智爭取支持

民進黨預定在本月二十九日啟動首波提名，將提名桃園、基隆、雲林等九個連任縣市首長；十二月中旬徵召立委劉櫂豪、草屯鎮長洪國浩參選台東縣長和南投縣長；明年農曆年前後進行高雄、台南等四縣市初選民調；新北、台北則會在明年五月左右才定案，是最晚的一波提名。

柯文哲最近不僅砲打中央，對於前瞻計畫砲聲隆隆，還槓上高雄市長陳菊，又說過前總統陳水扁「裝病」，在綠營基層已造成極大反彈。

一名黨政人士指出，柯文哲即使道歉，基層還是罵聲不斷；不過他也坦言，即使柯文哲常常失言、道歉，支持度仍然維持平盤，大家也覺得很奇怪。他分析，應該是因為藍營還沒有出現超級強的對手，綠營是否推出人選仍未底定。

「偏綠的選民會看風向，大原則是不要國民黨回來，所以罵歸罵，投票時還是會選擇最有利的選項。」另一名綠營北部操盤手也認為，最近半年來基層都希望民進黨自提候選人，姚文智如果支持度上升，也會給柯文哲帶來壓力。

姚文智受訪時表示，他會在這段時間下功夫做準備，會規劃十二個議題，對每個議題進行市政演講，比照美國前副總統高爾在全球演講的方式，創造一個「城市演說」的模式，搭配影像、數據，向市民說明他經營城市的能力。