財委會調閱小組 從文件找真相︰ 獵雷艦案 「一再死了又生」很奇怪

2017-11-14

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕獵雷艦案持續延燒，立法院財政委員會昨天舉行調閱小組第一次會議，採閉門會議方式。時代力量立委黃國昌說，會議確認調閱文件清單，包括聯貸過程中的徵信報告、一銀和其他銀行的往來文件與各行政單位在聯貸案過程中收到的公文等。國民黨立委賴士葆也表示，他個人看見獵雷艦案過程中，「一再死了又生」，非常奇怪，希望從文件中交叉比對、看出端倪。

賴士葆︰銀行從不願放貸到放貸 藏玄機

立法院財政委員會「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案真相調閱專案小組」昨舉行第一次全體委員會議，九家參與獵雷艦聯貸案的銀行都派出代表出席，財政部長許虞哲也與會。

黃國昌︰調閱清單非常多 交叉比對抓弊

黃國昌說，會議中討論大家要求的文件清單，「列出非常多」，包括聯貸過程中的徵信報告、一銀和其他銀行的往來文件與各行政單位在聯貸案過程中收到的公文等。黃國昌強調，許多內容必須經過交叉比對，才能確定「誰在掩護？誰在說謊？」

黃國昌指出，最關鍵的問題是一開始大家都不願意貸款，後來紛紛改變態度。以台灣銀行為例，去年台銀在首次聯貸說明會的初步結論是不參貸，一月時暫定貸款額十億元，又在台銀總經理蕭長瑞的電話指示下，將參貸額度由十億元調整到二十億元。黃國昌說，一定要很具體，才能知道「他們到底搞什麼東西」。

賴士葆也提到高雄銀行在聯貸案中的角色，要從文件中查明；他說，獵雷艦案從標案建案開始，到後來的聯貸案，「整個案子都很奇怪」，包括剛開始的數次流標、慶富得標、多家銀行先不願放款後又參與放貸等，「好幾次死了又生到底為什麼？」賴士葆強調，要從文件上比對時間點，希望看到故事中的玄機。

財委會所要求的文件，今天開始提供調閱小組成員查閱，相關單位最晚需要在週四下班前交出文件。

此外，立法院外交及國防委員會的「獵雷艦調閱專案小組」，也向國防部與相關銀行調閱上千份文件，調閱小組召集人、民進黨立委羅致政昨表示，該有的資料都未齊全，小組在明天召開第二次會議後，會統合意見，要求相關單位補齊資料。