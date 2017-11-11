政黨法三讀／政黨補助門檻 降為3%

2017-11-11

補貼競選費用 每年每票50元 目前五政黨達標

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進政黨政治多元發展，立法院院會昨日三讀通過「政黨法」，將現行全國不分區立委選舉政黨得票率三．五％以上，應獲得政府編列預算的補助門檻，下修調降成三％，每年每票補貼新台幣五十元。

公職人員選舉罷免法規定，全國不分區及僑居國外國民立委選舉政黨得票率達三．五％以上者，政府應補貼該政黨競選費用，每年每票補貼五十元。這次制定政黨法，則將政黨補助款門檻下修為三％。

不過，在朝野協商時，民進黨團、國民黨團、親民黨團皆主張門檻調降為三％，時代力量黨團則主張降至二％，朝野黨團有歧見。

經表決結果，政黨補助門檻調降為二％的提案，僅時力立委黃國昌、徐永明、林昶佐三人贊成，其餘各黨出席立委皆投下反對票，最後三讀通過三黨團聯合版修正動議，下修政黨補助門檻為三％。

民進黨立委蔡易餘表示，降至三％是尊重政黨多元聲音，也可讓台灣政治更加活潑，未來小黨只要政黨得票率達門檻，政府就應編列預算補助，若一次調太低，反會補助給統促黨。

親民黨立委陳怡潔認為，現行選舉票票不等值，不利於小黨生存，門檻適度調降可讓小黨有生存空間。

國民黨立委林為洲也指出，門檻一次降太低，將造成沒有不分區立委席次的政黨，每年卻能領有政黨補助款，這現象不太合理；立委徐永明則反諷，現在有領到政黨補助款的政黨，就有兩個是主張統一，不必擔心再多一個統促黨。

中選會表示，目前有民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨等五個政黨，在第九屆不分區立委選舉得票率跨越三．五％的補助款門檻，新黨的政黨得票率為四．一％、時代力量六．一％、親民黨六．五％、國民黨廿六．九％、民進黨四十四％。

中選會指出，未獲得政黨補助款之政黨得票率排序方面，上次選舉結盟的綠黨社會民主聯盟及台聯各為二．五％，信心希望聯盟一．六％，中華統一促進黨僅○．四六％，距「政黨法」三％補助門檻，仍有一段差距。