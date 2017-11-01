搶救獵雷艦案 銀行團求助金管會

2017-11-01

提三大建議 盼跨部會共商後續方案

〔記者盧冠誠、陳梅英、黃旭磊／綜合報導〕針對慶富造船二○五億元獵雷艦聯貸違約，有參貸行提出三大建議，並獲得銀行團同意，昨發函金管會，盼邀集相關部會搶救獵雷艦國造專案。

金管會︰涉及多個部會政策 不是銀行團說了算

對此，金管會表示，尚未收到該函，無法評論；當然希望銀行團損失越少越好，但慶富聯貸案牽扯國艦建造問題，涉及多個部會政策，「不是銀行團希望怎樣就怎樣」。

銀行團提出的三大建議，首先，以銀行團名義函請金管會予以協助，邀請國防部、財政部等相關部會、債權銀行及慶富集團共同協商，有關國防部預擬四方案，如何促成執行前二個方案「慶富繼續履約」或「其他造船廠承接」，以搶救獵雷艦專案。

台船︰有能力也願接手 等國防部指示

台船董事長鄭文隆昨天也表示，重新審視獵雷艦標案內容並評估接手可行性，台船有能力、也有意願，但賴清德院長還沒接洽，就等國防部政策指示，只欠機會。

「聽到台船有意願接手，感到非常高興！」一位銀行團主管說，若台船能接手，配合國防部、義大利技協廠（IM）、美國技協廠（LM）、債權銀行等支持，預期獵雷艦專案轉往正面發展的機會大。

不過，國防部仍繼續觀望慶富財務狀況，已畫好解約紅線等待事件演變。至於是否可依銀行團意見由慶富承造，或由其他船廠承接？據悉，雖兩者皆為可能選項，但慶富是否有能力繼續承造，需視其財務狀況，難度不低。

台船總經理曾國正則指出，與慶富競標獵雷艦標案時的設計及人員都在，已重新評估接手可能性，但國防部與慶富的合約，以及慶富跟義大利、美國廠商的合約沒辦法插手，「同業有難不多說，只能等待。」

他強調，獵雷艦的造艦複雜度僅次於潛艦，如果台船接手，一定專心完整做完，不會像慶富做成這樣。

銀行團的第二項建議，則是慶富與國防部未來若解約，在義大利建造的首艦船殼，產權屬於慶富，應適時主張依約附屬獵雷艦聯貸案的擔保品。最後則要求追究慶富涉及以不實文件向銀行詐貸的行為。

銀行團成員表示，獵雷艦國造專案，若不能繼續進行，債權銀行光是聯貸案，最大可能損失將達一二五億元，加計慶富自貸案及慶陽海科館聯貸案，全部損失將超過一五○億元，全體債權銀行多屬公股行庫，對未來盈餘繳庫衝擊甚大。