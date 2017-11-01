日學者談東亞局勢：中國20年內無法取代美國

2017-11-01

〔記者黃欣柏／台北報導〕由法務部調查局主辦的台灣亞西論壇「二○一七區域安全與跨境犯罪國際研討會」昨揭幕，共卅三國學者、官員與會。專家指出，目前恐怖組織已開始與跨國犯罪集團合作，將成區域安全最大威脅；日本學者竹內俊隆則分析東亞區域現況，直言中國在廿多年內仍無法取代美國霸權地位。

陳建仁致詞強調 以台灣經驗貢獻國際

本次研討會為期兩天，是目前我國犯罪防制類最重要的國際會議，副總統陳建仁親臨致詞強調，台灣是國際社會不可或缺的夥伴，並重申政府力行「新南向政策」的立場，將努力協助區域內國家培訓人才及推動建設，以台灣經驗貢獻國際社會。

受邀演講的前美國國務院國際訪問學者竹內俊隆指出，目前東亞最主要的區域安全結構，是以美國為核心所發展成的「核心與邊陲」系統，從中國國家主席習近平提出「一帶一路」及「中華民族偉大復興的中國夢」等宣示或政策，可看出中國想要主張自身的影響力，但目前中國缺乏實際盟友，在維持國際秩序的貢獻上也遠不如美國。

但竹內坦言，美國總統川普似乎希望減少對亞太事務的介入，美國撤出亞太的預測可能成真，在「日本國憲法」第九條制約下，日本恐也缺乏主導東亞的軍備實力，未來各國仍無可避免與中國合作，他建議各國應維繫以美國為主的區域體系來「抗衡」或「威嚇」中國。

日內瓦安全政策中心資深顧問Dr. Christina Schori Liang則聚焦在區域反恐作為上，她指出，台灣環境雖不易成為恐怖組織溫床，但仍應與鄰國建立恐攻情資平台，並加強教育，防止年輕人被吸收。

國安會諮詢委員林良蓉則呼籲與會的各國代表，應支持台灣參與世界衛生組織、國際刑警組織等國際組織。