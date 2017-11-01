黃國昌罷免案成案 12月16日投票

2017-11-01

〔記者鄭鴻達、楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕政治團體「安定力量」對時代力量立委黃國昌發動罷免投票。中選會昨審議後宣布罷免案成案，將函請黃國昌於收到公文後的十日內提出答辯書，並將於十二月十六日舉行罷免投票，最遲十二月十九日確定罷免結果。該案也是「公職人員選舉罷免法」修法降低門檻後，首個成立之罷免案。

黃：國會問政表現 禁得起檢驗

對此，黃國昌回應，這次投票不僅是對他個人表現的信任投票，更是為大家共同相信的改革理念投下一票，誠懇地邀請所有的朋友，再次展現推動改革的意志與力量。黃強調，他在國會的問政表現，可以禁得起檢驗，在這個過程中，也深刻感受到根深柢固的守舊勢力與權貴結構，依舊盤據著台灣的許多角落，阻礙台灣的前進。

中選會指出，第九屆立委新北市第十二選區的選舉人總數有廿五萬一一九一人，法定連署人人數應為二萬五一二○人以上，此次罷免案原連署人數三萬一九二二人，符合規定人數達二萬六七四五人，依法宣告成案。

根據最新修正的「選罷法」規定，罷免案同意票數須達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即須有六萬二七九八票同意票，始得通過罷免案，而本案也是自「選罷法」降低門檻後，首個成案的罷免案。

李遠哲林飛帆等連署 籲反罷免

民進黨副秘書長徐佳青表示，民進黨會呼籲民進黨支持者，投下反對（罷免）票；民進黨秘書長洪耀福日前表示，未來會在適當時機於民進黨中常會就此做出正式決議。

太陽花學運領袖林飛帆和前中研院長李遠哲、導演王小棣則發起共同連署，呼籲民眾拒絕沒意義的仇恨政治，拒絕濫用罷免制度提案，「一起挺國昌、反罷免」。