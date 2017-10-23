習近平心腹 栗戰書可能「入常」 女兒豪奢再受關注

2017-10-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨第十九次全國代表大會如火如荼進行，中共中央辦公廳主任栗戰書被視為新一屆政治局常務委員熱門人選，但栗戰書的女兒栗潛心此前被香港媒體「南華早報」影射在港經商、居住豪宅的消息，如今栗戰書「入常」傳聞漫天飛舞之際，再度受到外界高度檢視。

「南早」撤登 作者怒關專欄

中國阿里巴巴集團主席馬雲旗下的「南華早報」，七月刊登專欄作家任美貞的文章指出，栗潛心曾與新加坡富商蔡華波在香港共同成立公司，且同住於赤柱灘道六號的豪宅，兩人疑為夫妻關係。報導還指蔡華波事業遍及醫療設備、金融服務、商品和證券交易等多個領域，以三十二歲之齡累積龐大財富，但未進一步說明其財富來源合法性。

「南早」刊登後，旋即以報導牽涉無法驗證之暗示性內容為由致歉並予以撤除，令任美貞憤而中止持續十一年的專欄。然而，港媒指出，栗潛心一直以官二代身分活躍於中港兩地，更在「紅色」背景深厚的中信資本控股公司擔任副總裁。正因如此，該篇報導在中共緊鑼密鼓布局十九大的時機點出現，除引發外界對於栗戰書晉級政治局常委的揣想，也令中共內部爭鬥再度浮上檯面。

分析指出，馬雲收購「南早」後，曾承諾不會干預編採業務，但紐約時報七月時曾指出，阿里巴巴集團的投資者涵蓋中共近幾屆中央政治局常委的子孫，包括江澤民孫子江志成、劉雲山兒子劉樂飛等「太子黨」，且阿里巴巴與江澤民家族、「江派」軍師曾慶紅家族關係匪淺，他們可能影響「南早」報導對中共當局不利的消息，而針對栗戰書女兒栗潛心的報導，即帶有明顯的江派「反撲」意味。

「習家軍」在十九大是否全面進入「領導核心」備受矚目，栗戰書過去五年為習近平打理內外事務，被視為習的左右手。「南早」近日引述消息指出，栗戰書除可望升任政治局常委，也內定為中共權力「三把手」─全國人民代表大會常委會委員長，為習推動立法改革。十九大將在廿四日閉幕，第十九屆中央委員會第一次全體會議隔日登場，屆時將選出七名政治局常委。

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