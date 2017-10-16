《新聞幕後》吳副對賴揆說…

2017-10-16

記者鄒景雯／特稿

十月十日在總統府前的觀禮台上，行政院長賴清德與國民黨主席吳敦義相鄰而坐，大家遠遠看到兩人頻頻交談，呈現朝野政黨近年來少見的熱絡氛圍，到底這兩位在說什麼悄悄話？

原來，賴揆在上任之初安排向歷任行政院長請益的行程，也計畫去看吳敦義，但當時為吳敦義所婉拒，因此藉著同席之便，賴清德又重提希望能夠前往拜會的意願，或許是當面三分情，吳主席滿爽快地回應：「當時是想你剛上任，一定很忙，現在就可以了」，當場同意找個時間深入聊聊。

兩人也談到政策問題。賴清德說，「看到副總統（指吳）最近對一例一休政策的講話，印象很深刻」，吳敦義沒有迴避，很直率的重申：「確實是這樣，一雙鞋子，怎麼可能讓二三○○萬人同時都穿？」賴清德於是告訴吳敦義，這個會期內，他打算對這個問題有所處理，希望國民黨不要反對，才好盡快加以解決。吳敦義沒有說好，也沒表示反對，但是「指點」賴揆先去問在七月開罰日宣布「一例一休無限期輔導」的南投縣長林明溱，賴清德於是笑說「最近才到南投去，林明溱很不錯，親自陪同了一、兩個小時。」這個初步溝通，踏出了政策對話的一步。

賴清德怎麼會與吳敦義這麼有話講？外界沒想到這良善互動還滿久的。二○一一年，台南市議員吳健保帶頭，要求市府應該循例給與每名議員一千二百萬到一千五百萬元的工程建議配合款，因賴清德反對，導致府會陷入僵局，議會一再流會，無法運作。有天，馬總統下鄉，結束要上車前，他突然回頭，私下對送行的賴市長說：「你堅持是對的，堅百忍以圖成。」後來，賴北上參加行政院會，主持會議的吳敦義，當著內閣首長公開背誦起鄭板橋的詩：「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」主動讚揚其取消議員工程配合款的決策，才是讓賴清德驚訝。

賴院長亦不諱言細數，吳內閣任內，有關規劃將永康砲校遷移到關廟，涉及國防部；美術館與文化部有關；會展中心則需要經濟部支持，當時台南市政府都得到吳敦義協助，排除阻力，才能開始逐步推動。因此，他評論吳敦義是「馬英九政府八年期間最有能力的行政院長」，因此就當前一些重大施政課題，一定要去找吳主席好好參詳（商量）。