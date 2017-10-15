星期專論》「台灣」務虛務實六十八年

過去六十八年，台灣或「中華民國」這塊招牌的困境，可以簡化成一個小故事：有一個老大，開始叫你不要跟某人打架，但等你不想跟那人打架了，他又說相安無事就好，不要跟那人「說再見」。
從黨國戒嚴統治，到民主化後人民作主，台灣都在這種困境中掙扎，為求獨立生存，不斷從務虛到務實，最重大的有三次轉折：
蔣介石敗退台灣，卻自命中國法統，高喊反攻大陸，美國叫他死了這條心，到一九五八年，他終於改口，光復大陸要「三分軍事，七分政治」，保證沒有美國同意，他不會反攻，這是以反攻之名，行不反攻之實。
一九七一年，「蔣介石集團」被趕出聯合國，「代表中國」的神話破滅，斷交有如雪崩，蔣經國開始「革新保台」，並從務虛轉向務實，以實質關係填補外交關係，以「非官方」之名，行實質「官方」關係之實。
「台獨」完美主義 走到務實主義
民主化之後，李登輝主張與中國是對等政治實體，乃至國與國關係，美國卻改口要求，台灣不能對中國說再見；民進黨被稱「台獨黨」，執政後依黨綱決議文，以務實態度宣稱台灣「已經」獨立，不必再宣佈獨立，那是以「中華民國」之名，行「台灣獨立」之實。
「台獨」從完美主義走到務實主義，有蔡英文的陳述，有賴清德出任行政院長後在立法院確認。李登輝稱許賴清德很勇敢，說出堅定的信仰，但完美主義的台獨未必滿意，而黨國殘餘仍務虛的夢幻海棠依舊，對如此務實叫罵不絕。
蔣介石的以務虛代表中國對內欺騙，並做為戒嚴統治的藉口，但他們父子轉向務實，與本土派的務實，都有一個共同的目標：保障台灣的獨立生存。
「務實台獨」論述 黨國殘餘抓狂
兩蔣的務實已經是過去式，兩蔣的黨國殘餘對「務實台獨」論述仍抓狂，只證明他們不理解、不接受民主的價值，不願面對務實的「台灣獨立」開始於蔣經國的「中華民國台灣化」的事實。
少數聲音很大、自命正統的海棠派，對民進黨及賴清德陳述的批判，主要是因為對三個概念的誤解與混淆：
第一，「美國政府不支持台獨」：這句話是季辛吉與尼克森對周恩來的最原始保證，他們與周恩來的諒解，美國官方不支持在美國的台灣獨立「運動」，並以彭明敏教授為指標性人物。
當年周恩來相信蔣介石不會搞「台獨」，而台灣內部也不會有「台獨運動」，「因為」蔣介石有軍隊可鎮壓。但他們未預期台灣會民主化，台灣人會執政，也會主張台灣獨立存在，與中國不相隸屬，這是政府的政策，並不是美國承諾不支持的「台獨運動」。
第二，「中華民國台灣化」：美國外交官在一九七○年代初期便預言，蔣介石去世後，「中華民國」會開始「台灣化」，甚至揣測到一九八四年，「中華民國」的稱呼可能已消失。他們認為，不需要美國鼓勵，台灣會自然演變出與中國「不同的軌道」。民主化之後，務虛的「中華民國」自然走向「台灣化」。
蔣經國被迫務實 開始「台灣化」
第三，民進黨「掏空中華民國」，搞「去中華民國化」：這是國民黨被選民淘汰後說的最大笑話。「中華民國」在一九四九年已被「朱毛匪幫」掏空、被蔣介石輸光，一九七一年在聯合國又被趕走，才迫使蔣經國務實，開始「台灣化」，如果說那是「去中華民國化」，帳要記在蔣經國頭上。
各國獨立或建國過程不盡相同，台灣的特殊背景，被迫走不完美的民主演變，而不是理想派想像的「制憲、正名、公投、入聯」那樣完美。已故外交部次長楊西崑一九七一年向美國大使馬康衛所提的「宣佈獨立」模式，台灣應制憲、成立新國會、公投、以「中華台灣共和國」新政府名義，宣佈與中國互不相干，也是明確做法。
確保台灣、中國互不相隸屬狀態
楊西崑論述是在民主化之前，在當年是最完美的「宣佈台獨」模式。但受制於客觀環境，完美常被迫妥協，暫時接受不完美。台灣六十八年便處於務實、不完美的獨立狀態。
但不論是理想主義的台獨，或是務實主義的台獨，兩者有共同的第一步：確保台灣與中國互不相隸屬的狀態，獨立生存在國際社會。這也是當前絕大多數台灣人民可以接受的底線。
（作者王景弘，資深新聞工作者）