監院裁罰百萬 歐金獅抗罰敗訴

2017-10-07

〔記者吳政峰／台北報導〕二○一四年參加新北市議員選舉的民進黨籍參選人歐金獅，捐贈五十萬元予同黨桃園市議員擬參選人廖輝星，違反「政治獻金法」中「同一『種』選舉擬參選人」不得捐贈政治獻金規定，被監察院裁罰一百萬元。歐主張和廖並非同一選區，無利害關係，提告抗罰；但台北高等行政法院認監院開罰有理，判歐敗訴。

50萬政治獻金 捐贈同「種」不同區擬參選人

本案始於新北地檢署二○一五年調查歐金獅賄選案，查扣一張寫著「本人廖輝星茲親領歐金獅先生所開合庫支票，金額五十萬元」等語收據，監院接獲通報，著手調查後，認定歐違反「政治獻金法」第七條一項五款，禁止同一種選舉擬參選人捐贈政治獻金，開罰一百萬元。

歐金獅不服，主張和廖輝星不同選區，無利害關係，不可能侵害選舉公正性，該法條的原意應解讀為禁止「相同選區」之同種選舉擬參選人互贈政治獻金，才符合立法目的。

法官表示，該條文是為了杜絕候選人為了日後的政治利益，以捐助方式變相賄選，所制定的預防性規範。歐參選的新北市鶯歌區，與廖所處的桃園市桃園區相毗鄰，政治利益、經濟發展、工程建設、區域資源共享等，成脣齒相依之勢，歐主張立法原意應把同一「種」選舉解讀成同一「選區」，是對法律的誤解，不足採信。

歐金獅被控於二○一四年參選新北市議員時，欲透過里長以每票一千元賄選，但錢還沒發出就被查獲，高等法院二○一五年依預備行求賄賂罪判刑九月，褫奪公權一年；歐於去年提出再審遭駁回。