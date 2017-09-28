民進黨41立委連署 盼採總統制

2017-09-28

〔記者曾韋禎、楊淳卉、鄭鴻達／台北報導〕蔡英文總統在二十四日的民進黨全代會拋出憲改議題，立院民進黨團表示，何時啟動修憲程序，須經黨團內部討論，提出一致的版本。不過，蘇巧慧、張宏陸等四十一名民進黨立委已連署提案，除針對中央政府體制主張採取「總統制」，並拿掉現行憲法「自由地區」、「統一前」等字句，她昨說，這是認知現況的客觀陳述，「不是挑釁，也沒有變動現狀意圖」。

民進黨團總召柯建銘表示，修憲何時啟動、範圍有多大，一定要尊重總統府的意思，黨團尚無定見。黨團幹事長劉櫂豪說，若大家同意，只先處理簡單、有共識的修憲內容，例如將公民權降至十八歲，這沒問題。

蘇巧慧、張宏陸等民進黨青壯派立委則早就討論該如何修憲，於近日就草擬的「憲法增修條文修正草案」展開連署，並通過連署門檻。

現行憲法增修條文中「為因應國家統一前之需要，依照憲法第二十七條第一項第三款及第一百七十四條第一款之規定，增修本憲法條文如左」，蘇巧慧版修改為「為因應國家施行憲政需要，增修本憲法條文如左」。

現行憲法增修條文規定，「中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於三個月內投票複決，不適用憲法第四條、第一百七十四條之規定」，蘇巧慧版草案刪除「中華民國自由地區選舉人於」等字句。

草案並明確主張採行總統制，由總統身兼國家元首及最高行政首長，主持國務會議；考試院改為行政權，另設獨立機關，監察權改隸立法權；實施行政、立法、司法三權分立。

蘇巧慧表示，修憲提案是希望大家一起面對政府體制的問題，甚至四十一人並非都支持總統制，但共識就是要修憲。

國民黨團持審慎、開放態度

國民黨團書記長林為洲指出，黨團抱持審慎、開放態度，一切都可提出討論，黨團願在本會期成立修憲委員會。

時力下週推動組修憲委員會

時代力量黨團總召徐永明表示，時力黨綱主張「總統制」，盼能儘快推動，下週就會推動院會決議要求組成修憲委員會；幾項較無爭議的修憲案，說不定能併二○一八年的地方選舉，進行公投複決。

親民黨團促先進行國會改革

親民黨團總召李鴻鈞表示，憲改需一步步走，首先進行國會改革，讓優秀者進入國會才可能採內閣制，接著進行國是會議，然後於立法院成立憲改委員會，才可憲改。

至於新憲實施時程，徐永明期待，若朝野都有共識而能在二○二○年完成修憲，應設定四年的日出準備期，適用二○二四年選出的總統。國、親黨團則未特別表示意見。