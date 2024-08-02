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林郁婷性別遭質疑 張之豪揭身分證：一出生就為奧運處心積慮？

張之豪今晨發文指出，「台灣拳后」林郁婷（見圖）的身份證字號是2字頭，也就是一生下來就是生理女，他表示「沒有一個嬰兒會在出生時，就在為了28年後參加奧運在處心積慮」。（資料照）

張之豪今晨發文指出，「台灣拳后」林郁婷（見圖）的身份證字號是2字頭，也就是一生下來就是生理女，他表示「沒有一個嬰兒會在出生時，就在為了28年後參加奧運在處心積慮」。（資料照）

2024/08/02 09:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷被部分媒體拿出性別議題炒作，連知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）也發聲質疑，基隆市議員張之豪今晨發文指出，林郁婷的身分證字號是2字頭，也就是一生下來就是生理女，他表示「沒有一個嬰兒會在出生時，就在為了28年後參加奧運在處心積慮」，並強調「林郁婷是生理女性，這根本毫無爭議可言」。

張之豪今晨在臉書發文指出，有人質疑代表台灣的奧運女子拳擊選手林郁婷是男人，就連哈利波特的作者JK羅琳也跳下來戰，他表示姑且不論JK羅琳近年來對跨性別的意見與立場很爭議，但他要強調，林郁婷的身分證字號，是2字頭，也就是生理女。張之豪說，幼嬰在出生時，與報戶口時，性別判定，就是生理外觀，一翻兩瞪眼。也就是林郁婷的性別判定，就是在她出生的1995年12月13日，就已經被判定了。

張之豪為此發問，難道「一個還在襁褓中的嬰兒，父母親已經決定未來她要代表國家去打拳擊賽了？」並指對當代運動賽事來說，性別認同、轉性手術、參賽資格，是高度爭議性，也是個棘手問題，但林郁婷目前的問題，沒那麼複雜，只是「林郁婷是不是生理女性」而已。即使她體內有荷爾蒙的異常，那也是身體狀況，不是生理性別狀況。

張之豪指出，只要她的身分證是2字頭，這就表示，她早在28年前，就已經被台灣的衛生、戶政單位，認定是生理女性。除非你認為台灣的戶政單位出錯，把男的報成女的，而且還讓林郁婷持有2字頭的身分證活了28年。否則，你就應該相信林郁婷。

張之豪說，確實不需要凡事都是「台灣人就該支持台灣人」，但林郁婷遭受的爭議，是個common sense，常識問題。在台灣出生去報戶口，是男是女，是個再簡單不過的事。他也強調「沒有一個嬰兒會在出生時，就在為了28年後參加奧運在處心積慮」，並重申「林郁婷是生理女性，這根本毫無爭議可言」。

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