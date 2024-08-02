金管會推動台版亞洲資產管理中心 彭金隆：碼頭變大讓大船進來

金管會主委彭金隆接受本報「官我什麼事」節目專訪。（攝影記者陳宇睿）

2024/08/02 10:10

〔記者王孟倫／台北報導〕針對亞洲資產管理中心之推動，金管會將在8月下旬公布方案計畫；主委彭金隆在接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，希望「把碼頭變大，以後靠的船就會變大隻，人才和錢財也就會跟著進來」；另外，政府也會做好把關機制，不會讓所謂的紅色資金或資本，趁著亞洲資產管理中心滲透進來。

「亞洲資管理中心」是總統賴清德在去年大選時，提出的一項重大政見承諾，而彭金隆接任金管會主委後，也加快速度啟動亞洲資產管理中心的規劃。

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對此，彭金隆接受本報專訪時，先說明這項政策的初衷及目的，他直言，當大家聽到台灣要發展成為「亞洲資產管理中心之一」的時候，會想到說，「台灣有這個條件嗎？」或許，如此質疑也非常的合理，畢竟，台灣曾經也推動類似的政策很多次，但成效似乎無法達到大家的預期。

彭金隆說，為什麼這次會比較有信心？因為這次有一些顯著的改變，比如：提到金融中心或資產管理中心而言，大家第一個會想到的，是新加坡、香港，甚至最近連日本也加入這場競賽。以新加坡為例，他們在發展的過程當中，積極引入外資，這外資會吸引到的話，靠幾個很重要的工具，包括：第一、稅率上的優惠，這個最直接而且最有效，第二、資金進出的自由，這牽涉到匯率的自由移動，第三、就是具有國際語言上的優勢，英語是官方語言。

像新加坡、香港他們有這樣的先天要件，但是，我們不是要去複製然後取代星港，我們不太可能像他們提供一個專門對某個產業，給予稅賦的優惠；匯率也是，台灣匯率沒辦法像他們一樣，採用固定匯率。

彭金隆強調，若台灣還是執著在稅制、匯率這些上面的話，他覺得未來的發展會有很大的困難；反觀台灣有什麼是他們沒有的，這才是答案，台灣有個多元的產業，具有世界競爭力的這些產業，這就是我們「獨有優勢」。

「這次我們想發展一個，跟星港不同軌跡，或是不同發展方向的一個資產管理中心。」彭金隆說，我們成為台灣版的資產管理中心，是以「留財為主、引資為輔」。其中，留住財富，是留住本國人的財富，引資為輔是導引更多的外人，來投入台灣的產業，來發展台灣的產業為核心的這樣一個資產管理中心。

彭金隆強調，壯大自己，才能吸引別人，希望把碼頭變大，靠的船就會變大隻，而人才與錢財自然就會來；不希望是透過依賴稅率、匯率成為亞洲資產管理中心，而是極大化台灣特色，讓台灣成為亞洲資產管理中心之一，尤其，我國產業多元化，已經走出全世界獨特的風景線，受到國際高度關切 ，這是很多國家所沒有的，也是我們努力方向。

不過，未來要如何防堵紅色資本，藉由台灣積極推動發展資產管理中心之際，而把資金流入國內市場？

彭金隆強調，有關海外資金流向或來源（含中資），目前都有相關控管機制，我們當然會持續在既有基礎下，做好應有的管理，監理與開放兩者是並行不悖；歡迎有更多國外優質資金投入台灣產業，至於該做的、該管的，金管會一定會依照現有機制執行把關。

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