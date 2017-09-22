深化新南向 將成立國家級智庫

2017-09-22

「臺灣亞洲交流基金會」明年一月正式掛牌

〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕蔡政府上任後全面推動新南向政策，據了解，高層認為已到了進入下一階段的時刻，為展現我國持續推動的決心並擴大能量，政府下年度除了加碼新南向總預算至七十一．九億元規模，也召集民間專業人士，將成立一「國家級智庫」專責新南向相關事務，定名為「臺灣亞洲交流基金會」。

楊昊出任執行長 外交部編列3880萬預算

政府將在十月十一日至十二日舉辦為期兩天的大型區域論壇「玉山論壇」，據悉總統蔡英文將在會議上宣布我國成立「臺灣亞洲交流基金會」。「玉山論壇」活動規模及參與層次比照國際大型論壇，邀請相關國家政要與專業人士出席。

「臺灣亞洲交流基金會」預計明年一月正式成立，將由政大東南亞研究中心執行長楊昊出任執行長。據悉，該基金會財源有部分來自外交部、部分來自基金會自籌款；外交部於一○七年度預算書中，已編列三千八百八十萬元。

「臺灣亞洲交流基金會」成立後將推行「亞洲雙螺旋」計畫，強化我國與新南向國家青年交流及ＮＧＯ合作，深化與新南向目標國家的夥伴關係。我國國際處境特殊，向來透過民間單位如「遠景基金會」與「亞太基金會」處理機敏業務，而政府高層此次結合民間人士力量，在既有機構外成立此基金會，就是希望在傳統經貿與外交關係上，強化民間連結，以「堅定的信念和全盤的規劃」務實發展我國對外關係。

另根據新編之一○七年度總預算書，我國下年度擴大推動新南向能量，相關預算達七十一．九億元，比今年度多編列廿七．四億元，大幅成長六成，也顯示我國發展新南向決心。