法界︰刑事個案 不能以「院際調解權」脫罪

2017-09-19

〔記者錢利忠、項程鎮／台北報導〕不少法界人士支持台北地檢署對前總統馬英九洩密案上訴，並認為台北地院援引憲法「院際調解權」判馬無罪，「不但有爭議、也很奇怪」，台大法律系退休教授陳志龍指出，馬涉及洩密只是刑事個案，不能以憲法第四十四條賦予總統的「院際調解權」來解釋脫罪。

律師公會全聯會前任監事林振煌律師表示，北院以前總統馬英九具有憲法「院際調解權」為由，判馬洩密無罪很奇怪，因為本案涉及前立法院長王金平是否向檢方高層關說，此案關鍵應是王有無涉及司法黃牛的問題，與立法權和檢方所屬的行政權沒有關係，不須總統出面調解。

無關院與院間問題 不須總統調解

陳志龍也表示，北院判決已認定馬英九的行為達到洩密和教唆洩密的構成要件，判決結果卻引用憲法「院際調解權」，做為阻卻違法事由，具有爭議。

陳志龍解釋，總統確實有協調五院的權力，但五院即使有問題，也不該由時任檢察總長黃世銘出面告訴總統馬英九，且本案屬於人與人之間爭議，無關院與院之間的問題，因此引用「院際調解權」來解釋，本身的主體已不對。

陳志龍說，不能因法務部及檢察署隸屬於行政院之下，就認為檢察署屬於行政權，檢察權是獨立行使的；因此，此案應屬單純的刑事個案，馬英九不能以「院際調解權」來脫罪。

前中興大學校長、刑事訴訟法專家黃東熊律師贊同北檢上訴理由，他認為北院擴張解釋憲法第四十四條所指「院與院之間的爭執」，包含「潛在」、「可能發生爭議」等，但細究案情，根本沒有所謂「院與院之間的爭執」，北院以此做為阻卻違法的理由是不合理的。