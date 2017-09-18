美台官員互訪鬆綁 美國會大力支持

2017-09-18

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕環保署長李應元於聯合國大會期間訪問華府，並可望拜會美環保署長普魯特（Scott Pruitt）。事實上，台美官員間互訪至今仍多所限制，包含我國正副總統、行政院長、外交與國防部長等政治敏感度較高的官員，皆無法以官職身分訪問華府，美方也會避開國防、外交領域官員訪台。

美國會參眾議院分別於今年上半年提出「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），盼能藉法律鬆綁增進台美間各級官員的交流互訪，法案目前尚須經參眾議院表決，一旦通過，勢必為台美間官員互訪增添不少助力。

台美斷交後，美國依據「台灣關係法」，設立非營利法人美國在台協會（AIT）執行對台業務、促進美國外交政策，但在官員互訪上多所限制，雖未有明文規定，但我國正副元首、行政院長、外交國防等具有主權意味的官員，無法以官職身分訪問華府。總統蔡英文今年初出訪中美洲友邦，也是以「過境」名義停留美國舊金山、休士頓，並非正式訪問。

美方官員雖不時有內閣成員訪台，但通常會避開國防或外交等領域的官員，多以環保、運輸、商務、教育等方面交流為主。

美國夏威夷州國民兵副司令、現役准將Kenneth S. Hara，八月底以夏威夷州民防廳副廳長身分訪問台灣，成為川普政府任內首位訪台的現役將領。

美國國會對台美官員互訪解禁著力不少，眾議院外委會曾於今年上半年通過「台灣旅行法」，要求美國政府應增進台美間各層級官員之互訪並解除交流限制；准許包括美國內閣層級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，以及准許台灣高階官員訪美會晤包括美國國防部及國務院在內官員；去年底通過的「二○一七年國防授權法案」（NDAA），也要求美國解除現役將領訪台的禁令。